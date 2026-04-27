ホテル雅叙園東京の今後発表 運営再開→2027年にヒルトンの東京初進出ブランド「LXRホテルズ&リゾーツ」へ
ヒルトンは27日、東京・目黒の「ホテル雅叙園東京」をリブランドし、2027年に『雅叙園東京 LXRホテルズ&リゾーツ』として開業する方針を発表した。ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ&リゾーツ」は、東京初進出となる。
【写真あり】美しい！雅叙園のウェディングショット
「『ホテル雅叙園東京』は、約100年にわたる歴史と伝統を受け継ぎ、美術や意匠を特徴とする空間として広く知られています。長年にわたり、東京の文化とホスピタリティを象徴する存在として、多くの人々に親しまれてきました。また、館内に現存する唯一の木造建築『百段階段』は、東京都指定有形文化財として保存されています。独自のストーリーとその土地のエッセンスを大切にし、LXRブランドならではのホスピタリティをお届けいたします」とする。
客室を含む一部施設の改修を経て、2027年に『雅叙園東京LXRホテルズ&リゾーツ』として開業する予定。それに先立ち、2026年半ばに、宿泊および料飲施設の運営を再開する。
「LXRホテルズ＆リゾーツ」は、受賞歴を誇るラグジュアリーコレクションブランド。『雅叙園東京 LXRホテルズ&リゾーツ』は、2021年9月に開業した『ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts』に続く、国内で2軒目のLXRブランドホテルとなる。
館内には、60室の客室、オールデイダイニングやスペシャリティレストランなどの5つの料飲施設、フィットネスセンター、スパ、約5700平米のミーティングスペースを備える予定。
■ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表・ジョセフ・カイララ氏 コメント
「このたび、約100年にわたる歴史と伝統を持つホテルを『LXRホテルズ&リゾーツ』として東京に開業できることを、大変光栄に思います。同ブランドならではの、地域に深く根ざした本物の体験と、お客様一人ひとりの想いやニーズに寄り添ったパーソナライズされたサービスを通じて、心に残る特別な滞在をお届けできる日を心待ちにしております」
■ヒルトン 日本・ミクロネシア地区開発担当副社長・藤本博久氏
「近年、国内においてラグジュアリーブランドの需要が高まる中、東京初進出となる『LXRホテルズ&リゾーツ』において、国内外のお客様へ新たな魅力を発信してまいります。60年以上にわたる日本でのホテル運営経験を活かし、歴史あるホテルの伝統を大切にしながら、同ブランドの特長でもある冒険心や刺激を求める旅行者のニーズにお応えしてまいります」
【写真あり】美しい！雅叙園のウェディングショット
「『ホテル雅叙園東京』は、約100年にわたる歴史と伝統を受け継ぎ、美術や意匠を特徴とする空間として広く知られています。長年にわたり、東京の文化とホスピタリティを象徴する存在として、多くの人々に親しまれてきました。また、館内に現存する唯一の木造建築『百段階段』は、東京都指定有形文化財として保存されています。独自のストーリーとその土地のエッセンスを大切にし、LXRブランドならではのホスピタリティをお届けいたします」とする。
「LXRホテルズ＆リゾーツ」は、受賞歴を誇るラグジュアリーコレクションブランド。『雅叙園東京 LXRホテルズ&リゾーツ』は、2021年9月に開業した『ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts』に続く、国内で2軒目のLXRブランドホテルとなる。
館内には、60室の客室、オールデイダイニングやスペシャリティレストランなどの5つの料飲施設、フィットネスセンター、スパ、約5700平米のミーティングスペースを備える予定。
■ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表・ジョセフ・カイララ氏 コメント
「このたび、約100年にわたる歴史と伝統を持つホテルを『LXRホテルズ&リゾーツ』として東京に開業できることを、大変光栄に思います。同ブランドならではの、地域に深く根ざした本物の体験と、お客様一人ひとりの想いやニーズに寄り添ったパーソナライズされたサービスを通じて、心に残る特別な滞在をお届けできる日を心待ちにしております」
■ヒルトン 日本・ミクロネシア地区開発担当副社長・藤本博久氏
「近年、国内においてラグジュアリーブランドの需要が高まる中、東京初進出となる『LXRホテルズ&リゾーツ』において、国内外のお客様へ新たな魅力を発信してまいります。60年以上にわたる日本でのホテル運営経験を活かし、歴史あるホテルの伝統を大切にしながら、同ブランドの特長でもある冒険心や刺激を求める旅行者のニーズにお応えしてまいります」