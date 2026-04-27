チャット占いアプリを提供する株式会社リスミィ（ https://lismi.jp/ ）は２７日、多様化する現代の結婚観の実態を把握するため、全国の２０〜５９歳の男女８１１人を対象に実施したアンケート結果を公表した。本調査では、結婚にこだわらず自分の時間を重視する層の存在と、彼らが希望するパートナーとの距離感が見えてきた。

Ｑ１ 人生において結婚は必要と思うか

「絶対に必要だと思う」は１７.８%、「どちらかといえば必要だと思う」は４４.５%で、これらを合わせた「結婚必要派」は６２.３%となった。一方で、「あまり必要だと思わない」は２４.６%、「全く必要だと思わない」は６.３%で、これらを合わせた「結婚不要派」は３０.９%という結果となった。

結婚を必要と考える人が多数派だが、およそ３人に１人は人生において結婚を必ずしも必要とは考えていないようだ。「結婚しない」という選択肢も、一般的な価値観のひとつとして定着しつつあることがうかがえる。

Ｑ２ 結婚が必要だと思わないと回答した理由は

結果は「自分の時間やペースで、自分のやりたいことをしたいから」が５０.４%で最多となった。これに「誰かと一緒に暮らすこと自体が苦手だから」が３１.８%、「自分が自由に使えるお金が減るのが嫌だから」が２４.２%で続いている。

「自分のやりたいことをしたい」は半数を超える高い割合となっており、２位以下を大きく引き離すという結果に。結婚に必要性を感じない背景には、他人に気兼ねすることなく、自分のために時間を使える自由な状態が、何よりも重視されていることがうかがえる。

Ｑ３ これからの人生で優先して時間やお金を注ぐことは

結婚不要派では、「自分の趣味（一人時間、ソロ活など）」が６３.２%と突出した割合で最多となりました。２位以下は大きく離れて、「貯蓄・資産形成」が２７.９%、「家族（親、兄弟、子供など）との時間」が２２.４%、「美容・健康」が１９.０%で続いている。

一方、結婚必要派においても「自分の趣味」が４６.４%で最多となったが、同率２位の「貯蓄・資産形成」と「家族との時間」は３２.１%で、結婚不要派ほど差は開いていない。さらに、「美容・健康」（２８.１%）、「仕事・キャリア形成」（２５.７%）など、幅広い項目に回答が分散する傾向が見られる。

結婚必要派の関心が将来の備えや家族、キャリアなど多岐にわたるのに対し、結婚不要派は「自分の趣味」が突出しているのが特徴。自分が自由に行動できる時間を確保して、趣味やソロ活を楽しみたいと考えているといえそうだ。

Ｑ４ 結婚にとらわれない場合、理想的なパートナーとの距離は

結果を見ると、「パートナーそのものを必要としない」と回答した人は２３.２%にとどまった。一方で、何らかのパートナー関係を望む回答を合わせると全体の６２.２%に達しており、つながりを求めている人が多数派であることがわかる。

理想の形としては、「お互いを束縛しない自由な恋愛関係」が２７.１%で最も多くなった。これに「付き合うが同居はしない（週末同棲・通い）」が２１.５%、「籍は入れずに同居する（事実婚・同棲）」が１３.６%で続いている。

「結婚を必要としない」ことは、決して「パートナーを必要としない」こととイコールではなく、また、同居や束縛を伴わない形が上位を占めていることからは、自身の生活ペースを崩さずに、心地よい距離感を保てる関係性を重視する傾向がうかがえる。