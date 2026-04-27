4月26日、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）が放送された。番組終盤、MCを務めるウッチャンナンチャンの内村光良が、8月29日・30日に放送予定の『24時間テレビ49』で総合司会を務めることが発表された。突然のサプライズに視聴者は沸き立ったが、同時に心配の声も寄せられている。

同日の番組放送前の25日には、同番組公式Xが更新。《今年の24時間テレビの重大発表があります》と告知されていた。

「番組の終盤、同局の羽鳥慎一アナウンサーが内村さんとともに登場し、『24時間テレビ』総合司会に内村さんが抜擢されたことを発表しました。発表直後には、ドッキリではないかと心配する場面もありましたが、『しっかり務めさせていただきます』と24時間テレビの初司会の大役へ意気込みをコメントしていました」（テレビ局関係者）

これまで総合司会は、2024年と2025年の2年連続で、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が務めてきた。今回、バトンタッチとなった背景について前出のテレビ局関係者はこう語る。

「上田さんはこれまで、『上田と女が吠える夜』や『Going! Sports＆News』など、同局の様々な番組でMCを務めてきた功労者ですが、2026年4月5日からTBS系の日曜昼の新情報番組『上田晋也のサンデーQ』がスタート。しかも生放送です。『24時間テレビ』は毎年土日の生放送となるため、スケジュール上、交代が必要となったのでしょう」

一方の内村も『イッテQ！』をはじめ、『THE 突破ファイル』や『スクール革命！』など、日テレの様々な番組に関わってきた。『24時間テレビ』への抜擢は納得の人選だと言えるが、Xでは意外な声が集まっている。

《24TVの総合司会って体力面大丈夫なのかって不安になっちまう》

《働きすぎだよー大丈夫かな》

すでに多数の冠番組を持ち多忙を極める内村に加えて、過酷な『24時間テレビ』の出演には心配の声も寄せられていたのだ。

「番組で内村さんも、『一番の心配は、とにかく体力です』と語っており、特に日曜の午前中に集中力が保てるかどうか本音を吐露していました。しかし、90年代には数々のコント番組に加え、一世を風靡したユニット・ポケットビスケッツなどでも多忙の極致を経験してきた内村さん。7月に62歳になりますが、かつてのタフさを考えると、『24時間テレビ』も難なくこなしてしまうのではないかと思えます。無事に司会を務めあげてほしいものです」（前出・テレビ局関係者）

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。期待と不安が入り交じる中、内村が人生初の大舞台に挑む。