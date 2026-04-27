迷惑おじさんキャンパーの“ある行動”のせいで家族キャンプが台無し。注意するとまさかの反応／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年は4月14日 記事は取材時の状況です）
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楽しいはずのレジャーが、ひょんなことから苦い思い出となってしまった経験がある人は多いのではないでしょうか。
今回紹介するのは、キャンプ場で遭遇した迷惑キャンパーとのトラブル。家族で楽しみにしていたレジャーが、残念な一日となってしまったんだそう。
神奈川県在住の主婦、美紀さん（仮名・36歳）は、小3、小1の男の子、夫の4人家族。コロナ過を機に家族でキャンプデビューをし、そこからは年に10回ほどはキャンプに出かけています。そんな楽しいレジャーでの、トホホな出来事とは……？
◆キャンプ場に着くとまさかの強風
「子どもたちが春休みに入り、家族でキャンプに出掛けたのですが、キャンプ場に到着するなりかなりの強風で『しっかり固定しないとテント飛んじゃいそうだよね！』と家族で話していたほどでした。
キャンプ場の方から『今日は風が強いので物が飛ばないように気を付けてください』との忠告もあり、普段よりも念入りにペグを打ち、重りを使ってテントが飛ばないように気を付けてテントの設営をしました。
家族で『風が強いから今日は焚き火は難しいからテント内で過ごそう』という話になり、ゴミなどが飛ばないようにテントを閉め、風をよけながらテント内で調理したりと、悪天候なりの楽しみ方をしていました」
この春休みは悪天候が続いていたこともあり、「風は強いけど今日は晴れてよかったね！」と風が強くても息子さんたちの楽しもう！ という気持ちが嬉しかったと美紀さんは話していました。
◆強風の中荷物を放置していなくなるキャンパーにモヤッ
「テント内で息子たちがトランプをしていると、テントに大きな衝撃を感じ、息子が『ママ！ テントに何か飛んできた！』というので、急いで見に行くと、隣のサイトから椅子が飛んできて我が家のテントに直撃していたんです。
そして、テントの寝室部分が大きく破れているのを見つけ、頭が真っ白に……。隣のサイトに飛んできた椅子を持っていくと、そこにはキャンパーの姿はなく、車から降ろした荷物が散乱し、ゴミが風で飛ばされている状況でした」
荷物をしっかり管理していて、誤って椅子が飛ばされてしまったのなら「仕方ないか……」と思えたかもしれないと、美紀さんは言っていましたが、「これだけ強風の中で荷物を降ろしっぱなしで誰も見ていないのは危ない」と怒りを感じたそう。
◆おじさん4人組がテントサイトに戻ってきて…
「隣のサイトにあった物が他にも風で飛ばされそうな状況で、多方面に被害があっては危ないと思い、私は荷物をおさえ、夫はキャンプ場の受付で隣のサイトのものがいろいろな所に飛んでいることを伝え、隣のキャンパーのおじさん4人組がそれを聞きつけたのか、やっとテントサイトに戻ってきました。
その間も息子たちは隣のサイトから飛ばされたゴミを拾ったりと協力してくれていました。何よりも我が家のテントが大きく破れてしまった事実を知らず、『あ〜すみませ〜ん』と戻ってきた隣のキャンパーに腹立たしい気持ちでいっぱいでした」
強風の中でのキャンプとみんな条件は同じなので、物が飛ばないようにする配慮は当たり前だと美紀さんは思っていたのです。
◆テント泊を諦め、車中泊に……
「夫が、『こちらの椅子が風で飛ばされてうちのテントが破れてしまったんです』と状況を説明すると、『あーそうなんですか？ ちょっと現場を見てないのでなんとも……』といった反応で、謝るそぶりもないことに正直驚きました。
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楽しいはずのレジャーが、ひょんなことから苦い思い出となってしまった経験がある人は多いのではないでしょうか。
今回紹介するのは、キャンプ場で遭遇した迷惑キャンパーとのトラブル。家族で楽しみにしていたレジャーが、残念な一日となってしまったんだそう。
◆キャンプ場に着くとまさかの強風
「子どもたちが春休みに入り、家族でキャンプに出掛けたのですが、キャンプ場に到着するなりかなりの強風で『しっかり固定しないとテント飛んじゃいそうだよね！』と家族で話していたほどでした。
キャンプ場の方から『今日は風が強いので物が飛ばないように気を付けてください』との忠告もあり、普段よりも念入りにペグを打ち、重りを使ってテントが飛ばないように気を付けてテントの設営をしました。
家族で『風が強いから今日は焚き火は難しいからテント内で過ごそう』という話になり、ゴミなどが飛ばないようにテントを閉め、風をよけながらテント内で調理したりと、悪天候なりの楽しみ方をしていました」
この春休みは悪天候が続いていたこともあり、「風は強いけど今日は晴れてよかったね！」と風が強くても息子さんたちの楽しもう！ という気持ちが嬉しかったと美紀さんは話していました。
◆強風の中荷物を放置していなくなるキャンパーにモヤッ
「テント内で息子たちがトランプをしていると、テントに大きな衝撃を感じ、息子が『ママ！ テントに何か飛んできた！』というので、急いで見に行くと、隣のサイトから椅子が飛んできて我が家のテントに直撃していたんです。
そして、テントの寝室部分が大きく破れているのを見つけ、頭が真っ白に……。隣のサイトに飛んできた椅子を持っていくと、そこにはキャンパーの姿はなく、車から降ろした荷物が散乱し、ゴミが風で飛ばされている状況でした」
荷物をしっかり管理していて、誤って椅子が飛ばされてしまったのなら「仕方ないか……」と思えたかもしれないと、美紀さんは言っていましたが、「これだけ強風の中で荷物を降ろしっぱなしで誰も見ていないのは危ない」と怒りを感じたそう。
◆おじさん4人組がテントサイトに戻ってきて…
「隣のサイトにあった物が他にも風で飛ばされそうな状況で、多方面に被害があっては危ないと思い、私は荷物をおさえ、夫はキャンプ場の受付で隣のサイトのものがいろいろな所に飛んでいることを伝え、隣のキャンパーのおじさん4人組がそれを聞きつけたのか、やっとテントサイトに戻ってきました。
その間も息子たちは隣のサイトから飛ばされたゴミを拾ったりと協力してくれていました。何よりも我が家のテントが大きく破れてしまった事実を知らず、『あ〜すみませ〜ん』と戻ってきた隣のキャンパーに腹立たしい気持ちでいっぱいでした」
強風の中でのキャンプとみんな条件は同じなので、物が飛ばないようにする配慮は当たり前だと美紀さんは思っていたのです。
◆テント泊を諦め、車中泊に……
「夫が、『こちらの椅子が風で飛ばされてうちのテントが破れてしまったんです』と状況を説明すると、『あーそうなんですか？ ちょっと現場を見てないのでなんとも……』といった反応で、謝るそぶりもないことに正直驚きました。