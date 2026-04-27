日本相撲協会が公認！バーガーキング『二代目ベビーボディーバーガー』発売へ
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、2026年5月1日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』（総カロリー1,856kcal*1、総重量661g*2）を期間限定で新発売する。
■日本の国技「大相撲」とのコラボバーガー
バーガーキングが応援する日本の国技「大相撲」とのコラボバーガーを、昨年に引き続き、今年も期間限定で新発売する。
『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを5枚重ね、スモーキーなベーコン4枚、コクのあるチェダーチーズ8枚、味のアクセントのピクルス、フレッシュなオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げた日本相撲協会公認の“横綱級”の超大型チーズバーガーだ。
発売を記念し、『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめだ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーいただくと半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。
バーガーキングファンの皆様も、大相撲ファンの皆様も、直火焼きビーフ5枚とチーズ8枚がぶつかり合う、大迫力の“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』をぜひ体験してほしい。
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと
＜商品概要＞
商品名：二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）
発売日：2026年5月1日（金）〜
価格：単品2,890円セット3,190円
特典：オリジナルステッカー
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■特典
『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定だ。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
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発売を記念し、『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめだ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーいただくと半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。
バーガーキングファンの皆様も、大相撲ファンの皆様も、直火焼きビーフ5枚とチーズ8枚がぶつかり合う、大迫力の“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』をぜひ体験してほしい。
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと
＜商品概要＞
商品名：二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）
発売日：2026年5月1日（金）〜
価格：単品2,890円セット3,190円
特典：オリジナルステッカー
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■特典
『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定だ。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
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