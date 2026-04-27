同じ地域なのに、「ガソリン価格」が店ごとにかなり違います。なぜこんな”差”が生まれるのでしょうか？

仕入れルートの違いが価格に影響する

ガソリンスタンドは、それぞれ異なるルートで燃料を仕入れています。大手石油会社の系列スタンドと、独立系スタンドでは仕入れ条件や価格が異なることがあり、その差が販売価格に反映されます。

また、契約内容や仕入れ量によっても価格は変動します。大量に仕入れることができるスタンドはコストを抑えやすく、その分価格を安く設定できる場合があります。



競争環境による価格調整

周辺に競合店が多い地域では、価格競争が激しくなります。近隣のスタンドよりも少しでも安く設定することで集客を図るため、全体的に価格が下がる傾向があります。

一方で、競合が少ない地域では価格競争が起きにくく、比較的高めの価格が維持されることもあります。つまり、同じ地域でも立地によって価格差が生まれるのです。



サービス形態の違い

ガソリンスタンドにはセルフ式とフルサービスがあります。フルサービスの場合はスタッフによる給油や窓拭きなどのサービスが含まれるため、人件費がかかります。その分、価格が高く設定されることが一般的です。

一方、セルフ式スタンドは人件費を抑えられるため、価格を低く設定しやすくなっています。



立地条件も大きな要因

交通量の多い幹線道路沿いや高速道路付近のスタンドは、利便性が高いため価格が高くなる傾向があります。特に高速道路のサービスエリアでは、競争が少ないため価格が高めに設定されることが多いです。

逆に、住宅地や裏通りにあるスタンドでは、集客のために価格を下げるケースも見られます。



経営方針や販売戦略の違い

スタンドごとに経営方針や販売戦略が異なることも、価格差の要因です。例えば、利益率を抑えて集客を重視する店舗もあれば、サービスや品質を重視して価格を高めに設定する店舗もあります。

また、ポイント還元や会員割引などの仕組みを導入している場合、実質価格が異なることもあります。



価格更新のタイミングの違い

ガソリン価格は日々変動していますが、すべてのスタンドが同じタイミングで価格を変更するわけではありません。そのため、同じ日に見ても価格に差が出ることがあります。

仕入れタイミングの違いや在庫状況によっても価格は変わるため、短期間でも差が生じることがあります。



利用者が意識したいスタンド選びのポイント

ガソリンスタンドの価格差を理解したうえで重要なのは、「自分にとって最適なスタンドを選ぶこと」です。単純に価格だけで選ぶのではなく、給油のしやすさや営業時間、支払い方法、ポイント還元なども含めて総合的に判断することが大切です。

例えば、多少価格が高くても自宅や職場から近く、頻繁に利用しやすいスタンドであれば、時間や手間の節約につながります。一方で、少し離れていても大幅に安いスタンドがあれば、まとめて給油することで節約効果を高めることも可能です。

また、最近ではアプリを活用してリアルタイムで価格を確認できるため、日常的にチェックする習慣をつけるとより有利に給油できます。こうした工夫を取り入れることで、無理なくガソリン代を抑えることができるでしょう。



まとめ

ガソリン価格の差は、仕入れルートや競争環境、サービス内容、立地条件など、さまざまな要因によって生まれています。単純に「高い・安い」だけで判断するのではなく、自分の利用スタイルに合ったスタンドを選ぶことが重要です。価格比較を習慣にすることで、無理なく節約につなげることができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー