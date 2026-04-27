【驚異の9頭身】相沢菜々子が魅せる究極のランジェリーグラビア『FLASH』で披露

前代未聞！瀬戸環奈が表紙＆W袋とじで19Pジャック！ グラビア卒業の天木じゅんを親友・永尾まりやがサプライズ撮、相沢菜々子掲載の『FLASH』は4月21日(火)発売

相沢菜々子が『FLASH』で見せた異次元の9頭身！

アニメ『MFゴースト 3rd Season』で声優に挑戦するなど、マルチな才能を発揮する相沢菜々子が『FLASH』に登場。

9頭身という驚異的なスタイルを武器に、眩いばかりのランジェリーグラビアを披露した。

インタビューでは、趣味の域を超えてライフワークとなっている「カメラ」への深い情熱を告白。多才な彼女の新たな一面が垣間見える内容となっている。

【プロフィール】

相沢菜々子（あいざわ・ななこ）

29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身

T173・B84 W58 H88

女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon ZfとNikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売、同日に発売記念イベントを開催。

そのほか最新情報は、公式X、Instagram、TikTok すべて（@nanako_aizawa）にて

【クレジット】

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央