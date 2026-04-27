アブダビでの快勝から海外連戦となったシュトラウスは12着。道中は折り合いに気を遣う場面があり、勝負どころでもやや窮屈な立ち回りを強いられた。直線では反応しきれず後退し、見せ場を作るには至らなかった。

12着 シュトラウス

J.モレイラ 騎手

「残念ながら少し行きたがってしまって、序盤でエネルギーを使ってしまいましたし、直線に向かうところでも前が詰まってしまいました。最後は余力があまり残っていませんでした」

12着 シュトラウス

武井亮調教師

「今回はしまいで反応できなくて、ジョッキーも『力みが強くて反応できなかった』と言っていました。そこは直さないといけないのですが、競馬の形としては、見た目上は大分まともになってきていますし、競馬に向かうまでのメンタルなどもすごく成長しています。あとは最後の競馬の中でいかにリラックスできるかというところをつくっていけたら良いと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー7R・チャンピオンズマイル（G1・3歳上・芝1600m・14頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、H.ボウマン騎乗、マイウィッシュ（せん5・M.ニューナム）が勝利した。2着にキャップフェラ（せん5・K.ルイ）、3着にドックランズ（牡6・H.ユースタス）が入った。勝ちタイムは1:32.37（良）。

日本馬、J.モレイラ騎乗のシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）は12着、川田将雅騎乗のジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）は13着敗退。

【チャンピオンズマイル】ジャンタルマンタル、まさかの13着敗戦

チャンピオンズマイル・マイウィッシュとH.ボウマン騎手

勝利したのは香港馬のマイウィッシュ

香港馬マイウィッシュがゴール前の混戦を抜け出し、勝利を飾った。ジャンタルマンタルはスタートひと息もすぐにリカバリーして3番手へ。直後にシュトラウスが続く形で流れに乗った。レースは道中こそ隊列が落ち着いていたが、勝負どころで一気に各馬が動いて密集する展開に。ヴォイッジバブルが外から進出し、直線では馬群が凝縮。ジャンタルマンタルも抜け出しを図ったが手応えで見劣りし後退。シュトラウスも接触する場面があり、徐々に位置を下げた。ゴール前では混戦の中からマイウィッシュが差し脚を伸ばして抜け出し、日本勢は厳しい結果となった。

【全着順】

1着 マイウィッシュ

2着 キャップフェラ

3着 ドックランズ

4着 インビンシブルアイビス

5着 ヴォイッジバブル

6着 サンライトパワー

7着 ギャラクシーパッチ

8着 チェンチェングローリー

9着 コパートナープランス

10着 リトルパラダイス

11着 ラッキースワイネス

12着 シュトラウス・日 J.モレイラ

13着 ジャンタルマンタル・日 川田将雅

14着 レッドライオン