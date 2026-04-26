11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。4月20日（月）の放送では、4月4日に27歳の誕生日を迎えた郄塚が、リスナーからのお祝いメッセージに応えるとともに、27歳の抱負や充実した近況について語りました。

INI郄塚大夢

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TBS「CDTVライブ！ライブ！」



眥預臾 (TAKATSUKA HIROMU)



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"PULSE"

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大夢先生、お誕生日おめでとうございます！ 大夢先生の声にいつも元気をもらっています！ 大夢先生に質問です！ 27歳の抱負を教えてください！（沖縄県 16歳）郄塚：ありがとうございます！ そうですね、抱負……抱負ですね。結構この27歳は、27歳といえど、さっきも言いましたけれどフレッシュな気持ちでいたいなと思っていて、いろいろな初めての経験をたくさんできたらいいなと思っています。月1回は必ずインスピレーションを得るために、いろいろなお店などをぶらぶらしてみて、ちょっと思い切って行ったことがないお店に入ってみたりとか。普段だったらしないような、ちょっと思い切った行動をしてみたり。そういう気持ちをすごい大事にして過ごしていけたらいいなと思っています！そして誕生日の月ということで、近況報告などもしていけたらなと思うんですけれど。ちょうど今月は、僕らINIの新曲をリリースする月ということもあって、たくさん音楽番組に出演させていただいたり、これからも出演させていただいたりしております！あとは、ライブなども見に行って、先輩のJO1さんのドームライブを見に行ったりもしましたね。なので、すごい充実した4月を過ごしておりますね！あとは、仕事でこの「INI LOCKS!」に関わることで言うと、今週末4月25日（土）に「BOYNEXTDOOR トモダチベース」（日本テレビ系）に出演させていただくんですね！このBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）はですね、昨年8月にメンバーのLEEHAN（イハン）先生が、この「INI LOCKS!」のチュータールームに遊びに来てくれて、僕と同じく生き物、お魚が大好きということで、そこから友達になって、一緒にVlogを撮影したりだとか、ライブで一緒にTikTokを撮ったりとか、仲良くしています！といった感じで、今年もまた「INI LOCKS!」にもたくさんいろいろなゲストを招いて、あわよくば友達になったりとかしていけたらいいなと思います！ 僕はそんなつもりないんですけれども、「INI LOCKS!」職員（番組スタッフ）さんたちは、この「INI LOCKS!」で友達を作ろうとしているとたくさん言われます（笑）。実際、それはありますけれどもね。あくまでたくさんお話をできたらいいなという教室ですから。決して別に、自分の友達を作りたいという欲のためにゲストを呼んでいるわけではないですからね！ 今年もにぎやかに楽しいチュータールームにしていけたらいいなと思うので、よろしくお願いします！ということで、なんとなく僕のことを分かっていただけましたでしょうか？ 他にもこの学校の新入生はもちろん、元々聴いてくれている生徒のみんなのこともたくさん知りたいので、みんなの近況報告も教えてください！ 「学校でこんなことあったよ」だったりとか、あとは「今、こんなことに悩んでいます」だったり、もう単純に聴いてほしい話などなど、どんなことでもいいのでINI LOCKS!掲示板やメールから教えてください！



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624