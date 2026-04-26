「みんなが『やる気がない』と言う」主力だった28歳日本人はなぜ冷遇されているのか 現地識者も疑問符「自分なら起用する」「練習での態度か？」
なぜ、旗手怜央はセルティックで出番がなくなっているのか。現地の識者も首をかしげている。
旗手は公式戦ここ３試合でスタメンから外れている。出場機会があったのは、セント・ミレンに勝利したリーグ前節の終盤17分間だけだ。同じセント・ミレンと対戦したスコティッシュ・カップ準決勝では、延長戦にもつれ込んだにもかかわらず、ピッチに立つことがなかった。
この旗手の現状には、疑問の声もある様子。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、サイモン・フェリーは「ハタテのプレーが悪いと、みんな『やる気がない』と言う。でも、カラム・マグレガーだと批判は起きない」と話している。
ゴードン・ダルジールが「自分ならハタテを起用する」と口にすると、フェリーも「自分も使う」と同調。ポール・スレーンは「何か問題があるはずだ」と述べた。
「マーティン・オニール監督は、ただ外す人じゃない。アイブロックスでの試合（レンジャーズ戦）で彼が良いことは見たはずだ。だが、ダンディー戦では完全に外された。何かあるはずだ。彼がいかに優れた選手か、我々は知っているからね」
ただ、カップ戦準決勝でアルネ・エンゲルスのパフォーマンスが冴えなかったと話題になると、フェリーは「それがハタテのパフォーマンスだったら、５〜６週間は見られなくなる」と指摘している。
スレーンが「だから、どうしてハタテにはそういうことが起きるんだ？ エンゲルスは悪い試合をしても、いずれにしてもプレーする」と続けると、フェリーは「練習での態度かな。分からないけど」と話した。
メンバーから外れている理由は不明だが、セルティックが国内二冠を目指すなか、旗手の出場機会がなくなっているのは気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
旗手は公式戦ここ３試合でスタメンから外れている。出場機会があったのは、セント・ミレンに勝利したリーグ前節の終盤17分間だけだ。同じセント・ミレンと対戦したスコティッシュ・カップ準決勝では、延長戦にもつれ込んだにもかかわらず、ピッチに立つことがなかった。
この旗手の現状には、疑問の声もある様子。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、サイモン・フェリーは「ハタテのプレーが悪いと、みんな『やる気がない』と言う。でも、カラム・マグレガーだと批判は起きない」と話している。
「マーティン・オニール監督は、ただ外す人じゃない。アイブロックスでの試合（レンジャーズ戦）で彼が良いことは見たはずだ。だが、ダンディー戦では完全に外された。何かあるはずだ。彼がいかに優れた選手か、我々は知っているからね」
ただ、カップ戦準決勝でアルネ・エンゲルスのパフォーマンスが冴えなかったと話題になると、フェリーは「それがハタテのパフォーマンスだったら、５〜６週間は見られなくなる」と指摘している。
スレーンが「だから、どうしてハタテにはそういうことが起きるんだ？ エンゲルスは悪い試合をしても、いずれにしてもプレーする」と続けると、フェリーは「練習での態度かな。分からないけど」と話した。
メンバーから外れている理由は不明だが、セルティックが国内二冠を目指すなか、旗手の出場機会がなくなっているのは気になるところだ。
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