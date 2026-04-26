【ワシントン＝池田慶太、中根圭一】米国のトランプ大統領は２５日、ホワイトハウス記者協会主催の夕食会会場近くでの発砲に関して記者会見し、身柄を確保した容疑者は複数の武器を持って警備の検査場所を突破したことを明らかにした。

トランプ氏の説明によると、大統領などを警護するシークレットサービスの職員１人が銃撃を受けた。防弾チョッキを着用していたため、命に別条はなかったという。トランプ氏は、組織に属さない人物による「ローンウルフ（一匹狼（おおかみ））型」の犯行で、動機は現時点では不明だと説明した。

米メディアによると、捜査当局が身柄を確保した容疑者は、カリフォルニア州トーランス在住のコール・アレン容疑者（３１）。米国による対イラン軍事作戦には関連していないという。

トランプ氏は、容疑者とみられる男が床にうつぶせになって拘束されている様子を写した２枚の写真をＳＮＳに投稿した。

トランプ氏は、夕食会が開かれたホテルの検査場所を走り抜けて突破する監視カメラ映像もＳＮＳに投稿した。映像には、警備担当者が銃を抜き、発砲しようとする様子が映っている。