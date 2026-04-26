4回で早くもチャレンジ権を喪失

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦に臨んだ。3回までにチャレンジ権を失い、デーブ・ロバーツ監督は「（大事なのは局面の）重要度。今日はできていない。チームとして（チャレンジの使い方が）よくない」と、試合中にも関わらず怒りを露わにした。

4回の攻撃中、ロバーツ監督は米放送局「FOXスポーツ」でレポーターを務めるケン・ローゼンタール氏のインタビューに対応。3回にチャレンジ権を行使したラッシング（守備時）とタッカー（打席時）へ苦言を呈した。

「ラッシングのチャレンジは重要な局面じゃなかったと思うし、結果的に（権利を）喪失した。タック（タッカー）のチャレンジも重要な場面じゃなかった。チャレンジ権なしであと6イニングを戦わないといけない。理想的な状況ではない。いつもは（チャレンジの使い方が）上手だけど、今日はそうではない」と険しい表情で語った。

ドジャースは3回に同点に追いつくと、4回に一挙6点を奪い逆転。カブスをリードしているが、試合の流れを失いかねない“ミス”を厳しく指摘した。（Full-Count編集部）