『ターミネーターと恋しちゃったら』くるみ＆エータが“床ドン”「恋が始まっちゃう」「キュンキュン」の声
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第4話が25日に放送。くるみ（臼田あさ美）がエータ（宮舘）を“床ドン”するシーンに反響が集まっている。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話 くるみ（臼田あさ美）、エータ（宮舘涼太）の手料理に感激
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
休日、昼まで寝るつもりが朝早く目覚めてしまったくるみは、何をしたらいいか迷いながらエータとまったりな時間を共有する。一緒に行った公園で、エータはタンポポやクローバーを見つけて感動。未来ではもう咲いていないらしく、エータは「なんと美しい…」と笑顔を見せる。くるみは「あなたのそんな顔、初めて見た」とほほ笑んだ。
帰宅して、エータは料理をしてくるみに振る舞う。それはくるみが「おいしそう…でも作るの面倒」と言っていたメニューだった。エータの作った料理を口にしたくるみは「誰かとここでこんなふうにしてるの久しぶり。それも、私のために作ってくれたものを。あったかくておいしい。すごくおいしい」と感激しながら笑顔を浮かべた。
その後、一緒に片付けをしていると、くるみは滑って転びそうになってしまう。エータはとっさに受け止めようとするが、くるみと一緒に倒れてしまった。結果、くるみがエータに“床ドン”をする形になり、2人は見つめ合うのだった。
ラストのくるみとエータに、視聴者からは「どきどき！」「床ドンきたぁあぁぁ」「恋が始まっちゃう」「キュンキュンする」「少女マンガ展開ぃぃぃ！」などの反響が集まっている。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話 くるみ（臼田あさ美）、エータ（宮舘涼太）の手料理に感激
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
帰宅して、エータは料理をしてくるみに振る舞う。それはくるみが「おいしそう…でも作るの面倒」と言っていたメニューだった。エータの作った料理を口にしたくるみは「誰かとここでこんなふうにしてるの久しぶり。それも、私のために作ってくれたものを。あったかくておいしい。すごくおいしい」と感激しながら笑顔を浮かべた。
その後、一緒に片付けをしていると、くるみは滑って転びそうになってしまう。エータはとっさに受け止めようとするが、くるみと一緒に倒れてしまった。結果、くるみがエータに“床ドン”をする形になり、2人は見つめ合うのだった。
ラストのくるみとエータに、視聴者からは「どきどき！」「床ドンきたぁあぁぁ」「恋が始まっちゃう」「キュンキュンする」「少女マンガ展開ぃぃぃ！」などの反響が集まっている。