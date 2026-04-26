【グランカフェ】シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」で開催中の長崎・佐賀グルメフェア

舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階 ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」で2026年3月1日（日）～5月31日（日）で開催されているこちらのグルメフェア。長崎マリオットホテル総料理長・榮岩氏監修のもと、長崎と佐賀、それぞれの土地に根付く食文化をブッフェスタイルで堪能できます!二県の個性が光るあたたかみのある料理や、佐賀県産いちご「いちごさん」スイーツも充実した西九州の美食を巡るフェアを堪能してきました。

素材の鮮度と持ち味を活かした前菜メニュー

『白鉄火巻き』

前菜には、白身魚の繊細な旨みをシンプルに味わえる「白鉄火巻き」をはじめ、色鮮やかな真鯛のマリネなど、素材の鮮度と持ち味を活かした料理の数々。

中でもお気に入りだったのはこちらの３品。

ヒラマサを使ったあっさりとした鉄火巻きは、淡白ながらも旨みのあるヒラマサに、コクのある九州醤油がよく合う!

仕上げに紫蘇の爽やかさが加わり、後味までさっぱり楽しめる一貫。

『かんころ餅天ぷら』

カリッともっちり食感!程よい塩気とかんでくと広がるさつまいもの優しい甘さがクセになる!

『シシリアンライス』

佐賀のご当地グルメ!炒められた甘辛な牛肉がライスに合う。カットパプリカやトマトが色鮮やかな見た目!

野菜がたっぷりなので、サラダ感覚で楽しめる逸品です。

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2県それぞれの個性が共演するメインディッシュ

『角煮饅』

ふわふわの生地に、とろける角煮の脂の旨み。コク深いベースの味わいが口いっぱいに広がり、噛むたびに旨みがじんわり。

岩崎本舗独自の醤油を使った秘伝のタレが、全体をしっかりまとめてくれる一品。

『長崎県産アジフライ』

サクサクの衣に、ふわっと広がるアジの旨み。ほどよい脂がのったジューシーな味わいに、卵たっぷりの長崎マリオットホテル特製タルタルが相性抜群!

王道ながら間違いない美味しさ。

『白身魚のグリル』

シンプルに焼き上げた白身魚に合わせるのは、あごだしを効かせたベアルネーズソース。コクのある味わいの中に、あとからふわっと広がる甘さが重なるどこか不思議でクセになる仕上がり!

『長崎県産麦味噌ブイヤベース』

赤魚の旨みと相性抜群!伝統の葉隠味噌のコクと甘みが、魚介の出汁をぐっと引き立てる。

長崎ならではの麺文化を代表するメニュー

『長崎スパゲッチーのナポリタン』

日本のパスタのルーツとも言われる長崎スパゲッチーを使用。

ツルッとした口当たりとやや柔めでうどんのような独特の食感が特徴!太麺にトマト感強めのソースが絡み、ウインナーやマッシュルームもたっぷり。

『冷製五島うどん』

日本三大うどん(諸説あり)のひとつ、五島うどんを使用。

細くてコシのあるツルツル食感が特徴!あごだしの旨みをダイレクトに楽しめる一杯で、あおさのトッピングが磯の風味をぐっと引き立てる高相性な美味しさ。

トッピングを自由にカスタマイズできるのも嬉しいポイント!

『太麺皿うどん』

長崎名物の具沢山な一皿。えびやキクラゲ、キャベツなどの旨みがたっぷり!

とろみのあるあんかけがもっちりとした太麺にしっかり絡み、食べ応えも抜群の満足感ある一品。

濃厚な佐賀牛カレーと優しいあごだしスープで〆る

『佐賀牛カレー』

佐賀が誇るブランド牛の旨みが溶け出した濃厚な一皿!ごろっと大きめのじゃがいもやにんじんがたっぷり入り、食べ応えも抜群！

牛肉の旨みが広がる、コク深い味わいが楽しめました。

『しらすとあごだしのペイザンヌスープ』

しらすとあごだしのダブルの旨みが広がるスープ。ちくわやほくほく野菜がたっぷり入り、食べ応えも◎素材の味をしっかり楽しめる、ほっと落ち着く優しい美味しさ!

食後を彩る華やかなデザート

『カステラとバニラビーンズのクレームブリュレ』

デザートももちろん長崎・佐賀の魅力がぎゅっと詰まった、贅沢スイーツが勢ぞろい!伝統の味をベースにしながらも、ひと工夫加えたここだけの特別なデザートたち。

「カステラとバニラビーンズのクレームブリュレ」は、長崎スイーツの定番・カステラを使った贅沢デザート。

しゅわっととろける濃厚ブリュレに、カステラの優しい甘さが絶妙にマッチ。個人的イチオシでした!

『いちごさんのバターサンドケーキ』

佐賀県産いちご「いちごさん」を使用した贅沢スイーツ。ひと口目は、いちごの甘酸っぱい爽やかな味わいが広がる!

中にはピスタチオクリームがサンドされていて、香ばしい余韻が後からしっかり追いかけてくる。

『長崎蜂蜜ムース』

はちみつの優しい甘さが広がる、とろける口どけのムース。上に乗ったしゃりしゃり食感のジュレがアクセントになって、全体を爽やかにまとめてくれる!

『桜餅』

ライブキッチンで仕上げる出来立てデザート!こし餡はたっぷりながら甘さ控えめで上品な味わい。

塩漬けされた桜の葉の香りと塩気が重なり、ちょうど良いあまじょっぱさが楽しめる一品。

※現在は桜餅の提供は終了しております。

海と山の恵みを堪能する、九州グルメの祭典

海と山の恵み、そして受け継がれてきた郷土の味を存分に楽しめる美食フェア。

旅気分に浸りながら、九州の魅力を一度に味わえる贅沢なご褒美ブッフェでした!

・期間 2026年3月1日（日）～5月31日（日）

・住所 千葉県浦安市舞浜１－９ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F

ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

・最寄駅 『ベイサイド・ステーション』

・アクセス ディズニーリゾートライン『ベイサイド・ステーション』徒歩3分

・営業時間 ランチ 11:30～14:30（土日祝～15:00）/ディナー 17:00~22:30

《ランチ》

平日 大人5,400円 お子様（4~12歳） 2,700円 シニア4,900円

土・日・祝 大人6,500円 お子様（4~12歳） 3,250円 シニア6,000円

《ディナー》

土・日・祝 大人8,000円 お子様（4~12歳） 4,000円 シニア7,000円