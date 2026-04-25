元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜後10・00）が25日にスタートした。

白いブラウスにロングスカートを合わせた姿で画面に登場し、「こんばんは。『追跡取材 news LOG』和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と笑みを浮かべて第一声。同局の報道局に入っていく場面から中継し、「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちです。『news LOG』は取材の記録、ログをたどりながら記者の情熱や葛藤とともにニュースの真相に迫る番組です」と番組のコンセプトを紹介した。

初回のトップニュースではイランとの戦闘終結に向けた協議の行方が注目されるトランプ米大統領を取り上げた。

和久田アナはNHK時代に「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」など朝夜の看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪開会式の中継なども務め、“エース”として活躍した。

しかし「もう少し柔軟な働き方を望むようになった」と2児の母として家族と過ごす時間と仕事のバランスを考えるようになり3月末に退局。今月10日には「…news LOG」メインキャスター就任が発表され、「NHKで得られた経験を糧にニュースの核心を視聴者の皆さんにお届けすることが今の私の使命と考えています」と意気込みを語っていた。夕方の情報番組「news every.」（月〜金曜後3・50）に出演する同局の森圭介アナと“土曜夜の顔”を担当する。

これまで、土曜夜10時の時間帯はTBSの安住紳一郎アナと脚本家の三谷幸喜氏がMCを務める報道番組「情報7days ニュースキャスター」の一強状態。和久田アナと安住アナのエース対決にも注目が集まる。