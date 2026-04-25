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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【実は10万円損】ドコモ無駄な支払い10選！これをやってる人は今すぐ設定を見直してください」と題した動画を公開した。動画では、ドコモユーザーが知らず知らずのうちに損をしている可能性のある10の項目を取り上げ、年間数万円から10万円以上の節約につながる具体的な設定の見直し方法を解説している。



動画では、ドックんとモコが対話形式で、手数料の無駄やポイント還元の落とし穴を指摘している。まず「毎回ドコモショップで買い続けている」という項目では、店舗でのスマホ購入には頭金や事務手数料が1万5,000円から2万5,000円程度かかると説明。同じ端末を買うだけでもオンラインショップを利用すれば、これらの手数料をゼロに抑えられると強調した。



また、「不要な有料オプションを契約し続けている」点にも言及し、使っていないオプションを長期間放置していると家計にダメージを与えると警告。確認方法として「My docomo」の操作画面を提示し、不要なサービスを解約することで「年間で1万円以上削れることもある」とアドバイスしている。



さらに「買い物時にdポイントを都度利用している」という落とし穴についても解説。d払いの際にポイントを利用すると、その充当分にはポイントが還元されないため、ポイントは買い物時に使うのではなく「dカード利用代金への充当」に回す方が得だと断言した。



動画の最後には、紹介した10項目のうち「1つでも当てはまってたら見直しのサイン」だと総括。利用明細やカードの決済額を定期的に確認し、自身のライフスタイルに合った最適なプランや支払い方法を選択することが、無駄な出費を防ぐ第一歩になりそうだ。