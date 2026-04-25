『ハリー・ポッター』“バタービールトラック”日本上陸 GW中名古屋・栄に期間限定出店
「ハリー・ポッター」シリーズの人気ドリンクとして知られる“バタービールトラック”が日本に上陸し、4月29日から5月6日まで愛知・名古屋のオアシス21（銀河の広場）に期間限定出店する。
【画像】バタービールトラックの出店場所MAP
今回のトラックでは、ここでしか味わえない限定メニュー「バタービール ポップコーン」（1200円※税込）を販売。塩味のポップコーンにバタービールシロップをかけた甘じょっぱい味わいが特徴で、特製ケース入りで提供される。購入者には先着でオリジナルステッカー（非売品）も配布される。
また、全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」では、パチパチと弾けるキャンディー入りのコットンキャンディーを発売。さらに、税込3300円以上の購入者には、ホグワーツの4寮をモチーフにした記念ステッカー（全8種）がランダムでプレゼントされる。
名古屋で“魔法界の味”をリアルに体験できる今回の企画。ゴールデンウイーク期間中、多くのファンでにぎわいそうだ。
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） JKR. (s26)
【画像】バタービールトラックの出店場所MAP
今回のトラックでは、ここでしか味わえない限定メニュー「バタービール ポップコーン」（1200円※税込）を販売。塩味のポップコーンにバタービールシロップをかけた甘じょっぱい味わいが特徴で、特製ケース入りで提供される。購入者には先着でオリジナルステッカー（非売品）も配布される。
名古屋で“魔法界の味”をリアルに体験できる今回の企画。ゴールデンウイーク期間中、多くのファンでにぎわいそうだ。
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） JKR. (s26)