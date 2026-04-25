ナダル、長女の教育方針で妻に意見できず「返す言葉がなかった」 幼稚園・小学校は受験
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』（配信中）に出演し、7歳の長女の教育方針を明かした。
【写真】「ええっ!?」と声が聞こえそうなナダル
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。今回は特別企画『愚劣のパパ園』として、お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの芸人パパ3人が家庭でのリアルな立ち位置や妻への本音を赤裸々に語り合った。
番組では、「小学生の子どもの進路で、妻は『学業』、自分は『スポーツ』を重視したい。意見が分かれたらどう着地させるべき？」というパパからのお悩み相談をテーマにトークを展開。金ちゃんは「私立は絶対に行かせないって言ってます。自分が公立でずっときたし、それで普通に生きられてるから」と断言し、「妻もそれに同意してくれている」と明かした。
一方、ナダルは自身が田舎育ちであることから「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの、妻から「絶対私立！」と強い希望があったという。「過酷な環境の方がいいんじゃないか、そっちの方がたくましく育つんじゃ…と思っていたけど」と当初の考えを振り返りつつ、「妻の熱の強さがハンパじゃない。返す言葉がなかった」「熱量が強い方が勝つ」と、結果的に幼稚園も小学校も受験をしたと告白した。
また、お金のかかる私立進学や習い事について、ナダルが「金に関してはもう…稼いでるから」とドヤ顔で語り、金ちゃんから「やかましいわ」とツッコミが入る場面も。金ちゃんも「お金のことでこれやめようとかは言わないように働いてる。思ってもない悪口言って金稼いで、子どもには愛を注いでる」と、毒舌芸人ならではの家庭を支えるパワーワードをさく裂させ、スタジオの笑いを誘った。
【写真】「ええっ!?」と声が聞こえそうなナダル
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。今回は特別企画『愚劣のパパ園』として、お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの芸人パパ3人が家庭でのリアルな立ち位置や妻への本音を赤裸々に語り合った。
一方、ナダルは自身が田舎育ちであることから「遊びながら育ったらええやん」と思っていたものの、妻から「絶対私立！」と強い希望があったという。「過酷な環境の方がいいんじゃないか、そっちの方がたくましく育つんじゃ…と思っていたけど」と当初の考えを振り返りつつ、「妻の熱の強さがハンパじゃない。返す言葉がなかった」「熱量が強い方が勝つ」と、結果的に幼稚園も小学校も受験をしたと告白した。
また、お金のかかる私立進学や習い事について、ナダルが「金に関してはもう…稼いでるから」とドヤ顔で語り、金ちゃんから「やかましいわ」とツッコミが入る場面も。金ちゃんも「お金のことでこれやめようとかは言わないように働いてる。思ってもない悪口言って金稼いで、子どもには愛を注いでる」と、毒舌芸人ならではの家庭を支えるパワーワードをさく裂させ、スタジオの笑いを誘った。