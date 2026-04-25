買い物中や食事中に店内で流れているBGM。実はそれぞれの曲には“購買意欲の刺激”や“滞在時間の引き延ばし”など、各企業の様々な狙いが込められています。

【写真を見る】つい買いたくなる！食べたくなる！「店内BGM」に込めた企業の狙いとは？【THE TIME,】

知らずに口ずさむ？“名曲”の数々

店内BGMで、まず思い出すのは？

20代女性「♪ドンドンドン ドンッキ〜 みたいな。ちょっと踊りたくなる」

20代女性「“ジャングルだー”の合いの手を入れられなかったら“おごり”とか」

⇒『ドン・キホーテ』の「Miracle Shopping〜ドン・キホーテのテーマ〜」

♪＜ドンドンドン ドンッキ〜 ドン・キホーテ〜＞

＜ボリューム満点激安ジャングル（ジャングルだぁ〜）＞

他にも、耳に残る有名な店内BGMがー

♪＜ふくふく ふくろう いけぶくろ でんでん でんしゃが 8路線＞

で始まり、終わりは

♪＜ビーック ビックビック ビックカメラ＞

⇒『ビックカメラ』の「ビックカメラテーマソング」

♪＜Happy Price Paradise（DAISO！） ＞

♪＜Hyper Price Paradise（DAISO！） ＞

など微妙に違うフレーズが繰り返されるのは、『DAISO』の「♪HAPPY PRICE PARADISE-あるお店の物語-」

『大創産業』グローバル広報課 課長・後藤晃一さん：

「リズム感、“お客様の耳に残る”、何度もリピート性がある曲。お客様に口ずさんでいただいて我々としても“大きな資産”だと思っている」

その結果ー

30代女性客：

「いっぱい買っちゃう。♪パラダイス〜みたいな感じで、どんどんどんどん入れちゃえ〜みたいな（笑）」

ちなみに、掛け声の＜DAISO！＞は、毎年新入社員で録音しなおしているそうです。

BGM効果で「もう一杯飲みたくなる」！？

大手ラーメンチェーン『一蘭』にもオリジナル店内BGMがあります。

歌は入っていない和楽器を使ったしっとりした曲調で、カウンターの仕切りと組み合わせることで、“よりラーメンの味に集中”しやすくしているとのこと。

また違った形で店内BGMに力を入れているのは『コメダ珈琲店』です。

「音楽いいなぁと思う。優しい、リラックスできる、くつろげる」（50代女性）

「邪魔にならない、全然2時間以上ゆっくりできる」（50代女性）

曲は▼ジャズ▼ボサノヴァ▼ポップスなどを中心にセレクトした“専用チャンネル”を用意。

『コメダ珈琲店』コーポレートコミュニケーション部・白野 紬さん：

「“BGMでもお客様にくつろいでお過ごしいただく”ことを大切にしている。長くくつろげるので、ドリンクをもう一杯、小腹がすいたらスナックやデザートを注文しようと思っていただけるケースもあるのでは」

『マクドナルド』も時間帯によってBGMが変わります。

▼モーニング(5:00〜10:30)⇒スローテンポな洋楽

▼アフタヌーン(10:30〜17:00)⇒明るいアップテンポの洋楽

▼イブニング(17:00〜22:00)⇒幅広い世代のノンジャンル洋楽

▼ミッドナイト(22:00〜5:00)⇒大人っぽく洋楽マニア向け

『日本マクドナルド』マーケティング本部・松島弘子さん：

「それぞれの時間帯にあったBGMをUSENと連携して選曲している。モーニングは1日の始まりにピッタリなシンガーソングライターやインディポップな曲。お昼の時間帯は、アップテンポな曲を中心にセレクト」

スーパーの定番曲♪「ポポーポ ポポポ」

各社が力を入れる店内BGMですが、一度はどこかで耳にしたことがあるのが…

♪＜ポポーポ ポポポ ポポーポ ポポポ＞というメロディー。

街行く人に、Qどこで流れている曲か？聞いてみると、「ドンキ」「スギ薬局！」「スーパー」と答えがバラバラですが、実はどこかの店の“オリジナルBGM”ではないのです。

スーパーでこのメロディーが流れている場所にあったのは、カワイイ顔がついた小さな機械、その名も「呼び込み君」。実は♪＜ポポーポ ポポポ＞という曲は、呼び込み君に元々入っている音源なのです。

作ったのは、LED広告・電子機器の基板などを製造販売する『群馬電機株式会社』（群馬・みどり市）。「呼び込み君」は、“目だけでなく、耳からお客さんを呼ぶ宣伝機械”として2000年に開発されました。

営業担当主任・佐藤秀之さん：

「“お子様が喜びそうな曲”みたいなコンセプト。お子様連れでお母さんが手を引いてくる。子どもが曲を聴いて『あのスーパー行こう！』となる。そうするとまた来てくれる」

現在、全国のスーパーの数より多い“8万台以上”も売れている人気商品となっているそうです。

（THE TIME,2026年4月21日放送より）