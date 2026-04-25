【クイーンエリザベス2世カップ】ロマンチックウォリアーVSマスカレードボール！最強馬が激突
日本時間4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）の出馬表が発表された。
●クイーンエリザベス2世カップ（G1）
第9R：3歳上・芝2000m
発走予定時刻：日本時間 4月26日(日) 17:55（現地時間 16:55）
JRA発売レース
・出走予定日本馬
ジューンテイク（牡5・栗東・武英智）
ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）
マスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）
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馬番：1
マスカレードボール
牡4・57kg・C.ルメール
手塚貴久
ゲート番：6
馬番：2
ロマンチックウォリアー
せん8・57kg・J.マクドナルド
C.シャム
ゲート番：5
馬番：3
ロイヤルチャンピオン
せん8・57kg・O.マーフィー
K.バーク
ゲート番：1
馬番：4
ソジー
牡5・57kg・M.ギュイヨン
A.ファーブル
ゲート番：2
馬番：5
ジョバンニ
牡4・57kg・J.コレット
杉山晴紀
ゲート番：8
馬番：6
ジューンテイク
牡5・57kg・J.モレイラ
武英智
ゲート番：7
馬番：7
ルビーロット
せん5・57kg・H.ボウマン
D.ヘイズ
ゲート番：3
馬番：8
ナンバーズ
せん4・57kg・K.リョン
F.ロー
ゲート番：4