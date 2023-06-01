【4月25日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「ドラゴンボール ファイターズ」84%オフ、「月姫」リメイク版40%オフ、「デッドアイランド2」90%オフなどSteamでは「中世フェス」も開催中
ゴールデンウィークが目前に迫ってきた4月下旬。この時期、各プラットフォームではさまざまなゲームのセールが開催されている。なかでもセール終了までの期間が短い注目作をいくつかピックアップし、紹介していきたい。
ニンテンドーeショップでは「月姫 -A piece of blue glass moon-」や「魔法使いの夜」などがセール中。デッキ構築型アドベンチャー×サイコロジカルホラー「Inscryption」も割引されている。
またSteamでは「Steam中世フェス2026」や「Dead Island 2 3-Year Anniversary」、「ドラゴンボール フランチャイズセール」などが開催されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「月姫 -A piece of blue glass moon-」
7,700円→4,620円（40%オフ）
4月27日23時59分まで
「Fate」シリーズで知られるTYPE-MOONの原点にして、今なお語り継がれている伝奇ビジュアルノベル「月姫」のリメイク版。“アルクェイド”シナリオ「月姫」と“シエル”シナリオ「夜の虹」の2篇で綴られる「月の表側」を語る物語が収録されている。
・「魔法使いの夜」
6,600円→3,960円（40%オフ）
4月27日23時59分まで
TYPE-MOONが2012年に発売したビジュアルノベルのNintendo Switch版で、フルボイス化や画像・映像素材のフルHD化が行なわれている。世間知らずの少年と2人の“魔女”が織りなすジュブナイルストーリーとなっている。
・「Inscryption」
2,310円→808円（65%オフ）
4月30日23時59分まで
デッキ構築型ローグライトと脱出ゲームのようなパズルを組み合わせたゲーム。心揺さぶられるサイコロジカルホラーの要素も含まれている。
□ニンテンドーeショップのセールページ
Steam
「Steam中世フェス2026」
期間：4月28日2時まで
【注目タイトル】
・「Kingdom Come: Deliverance II」
8,090円→4,045円（50%オフ）
15世紀の中世ヨーロッパを舞台としたオープンワールドアクションRPG。プレイヤーは若きヘンリーとなり、スリリングなストーリーを体験していく。
□「Steam中世フェス2026」のページ
「Dead Island 2 3-Year Anniversary」
期間：4月28日2時まで
【注目タイトル】
・「Dead Island 2」
5,889円→588円（90%オフ）
ウイルスが蔓延したロサンゼルスを舞台に、ゾンビの群れに立ち向かっていくアクションRPG。最大3人までの協力プレイも楽しめる。
□「Dead Island 2 3-Year Anniversary」のページ
「ドラゴンボール フランチャイズセール」
期間：5月1日2時まで
【注目タイトル】
・「ドラゴンボール ファイターズ」
7,920円→1,267円（84%オフ）
「ドラゴンボール」の本格格闘ゲーム。開発はアークシステムワークスが手掛けており、まるでアニメを自分で動かしているような「超ハイエンドアニメ表現」を採用している。
□「ドラゴンボール フランチャイズセール」のページ
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