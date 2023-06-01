4月25日 記事更新

ゴールデンウィークが目前に迫ってきた4月下旬。この時期、各プラットフォームではさまざまなゲームのセールが開催されている。なかでもセール終了までの期間が短い注目作をいくつかピックアップし、紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは「月姫 -A piece of blue glass moon-」や「魔法使いの夜」などがセール中。デッキ構築型アドベンチャー×サイコロジカルホラー「Inscryption」も割引されている。

またSteamでは「Steam中世フェス2026」や「Dead Island 2 3-Year Anniversary」、「ドラゴンボール フランチャイズセール」などが開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「月姫 -A piece of blue glass moon-」

7,700円→4,620円（40%オフ）

4月27日23時59分まで

「Fate」シリーズで知られるTYPE-MOONの原点にして、今なお語り継がれている伝奇ビジュアルノベル「月姫」のリメイク版。“アルクェイド”シナリオ「月姫」と“シエル”シナリオ「夜の虹」の2篇で綴られる「月の表側」を語る物語が収録されている。

・「魔法使いの夜」

6,600円→3,960円（40%オフ）

4月27日23時59分まで

TYPE-MOONが2012年に発売したビジュアルノベルのNintendo Switch版で、フルボイス化や画像・映像素材のフルHD化が行なわれている。世間知らずの少年と2人の“魔女”が織りなすジュブナイルストーリーとなっている。

・「Inscryption」

2,310円→808円（65%オフ）

4月30日23時59分まで

デッキ構築型ローグライトと脱出ゲームのようなパズルを組み合わせたゲーム。心揺さぶられるサイコロジカルホラーの要素も含まれている。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「Steam中世フェス2026」

期間：4月28日2時まで

【注目タイトル】

・「Kingdom Come: Deliverance II」

8,090円→4,045円（50%オフ）

15世紀の中世ヨーロッパを舞台としたオープンワールドアクションRPG。プレイヤーは若きヘンリーとなり、スリリングなストーリーを体験していく。

□「Steam中世フェス2026」のページ

「Dead Island 2 3-Year Anniversary」

期間：4月28日2時まで

【注目タイトル】

・「Dead Island 2」

5,889円→588円（90%オフ）

ウイルスが蔓延したロサンゼルスを舞台に、ゾンビの群れに立ち向かっていくアクションRPG。最大3人までの協力プレイも楽しめる。

□「Dead Island 2 3-Year Anniversary」のページ

「ドラゴンボール フランチャイズセール」

期間：5月1日2時まで

【注目タイトル】

・「ドラゴンボール ファイターズ」

7,920円→1,267円（84%オフ）

「ドラゴンボール」の本格格闘ゲーム。開発はアークシステムワークスが手掛けており、まるでアニメを自分で動かしているような「超ハイエンドアニメ表現」を採用している。

□「ドラゴンボール フランチャイズセール」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

