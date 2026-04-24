抹茶苦手さんも食べてみて！【ミスド】の「最新ドーナツ」をチェック

【ミスタードーナツ】から、どらやきをモチーフにした、ふんわり & むっちり食感のドーナツが登場。【祇園辻利】の宇治抹茶が使われているドーナツは、渋いグリーンで見た目も華やか。味だけでなく、目でも楽しめるドーナツになっている様子。今回は、そんな、ミスドの「最新ドーナツ」についてご紹介します。お買い物の参考にしてみてください。

まるで和菓子！？ 宇治抹茶が香るドーナツ

2026年3月25日に販売がスタートした「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」。公式サイトで「どらやきから着想を得たドーナツ」と紹介されている「ドら抹茶」シリーズのドーナツです。祇園辻利の宇治抹茶を練りこんだ生地で、北海道あずきあんと宇治抹茶ホイップをサンド。@ftn_picsレポーターともさんは、「和と洋の不思議な取り合わせ」「絶妙にマッチしていて美味し！」と、食べた感想をコメントしています。「抹茶は優しく香る程度で、抹茶が苦手な友人も美味しい！って食べていました」とのことなので、抹茶味が苦手な人も試してみる価値がありそう。テイクアウト価格は、\334（税込）です。

食感のアクセントも楽しめる、高級感たっぷりドーナツ

レポーターともさんが、「箱に包まれた、高級感のあるドーナツ」と解説している「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」。生地は宇治抹茶チョコでコーティングされ、栗あんと宇治抹茶ホイップをサンドしています。抹茶チョコのコーティングと、ホイップの上にのせられたキャンディングアーモンドが食感のアクセントに。レポーターともさんは、「綺麗で芸術的」「可愛いと素敵が共存するドーナツ」と、見た目の美しさもお気に入りの様子。テイクアウト価格は、\345（税込）です。和の味わいが好きな人は、食べ逃さないようにチェックしてください。

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writer：Yuri.A