（鳥海コメンテーター・ナレーション）

「もうすぐゴールデンウィーク。みなさん予定は決まっていますか？実はいま、旅行のトレンドは、『遠くへ行く』から『近くで楽しむ』へ変化しています。中でも特に人気を集めているのがアクセス抜群の熱海なんです。温泉はもちろん、グルメや絶景など、魅力がたっぷりつまった観光地として幅広い世代から選ばれています」





（楽天トラベル 宮岸さん）「熱海温泉は人気温泉地ランキング12年連続で1位にランクインしています」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「熱海が長年、圧倒的な強さを見せる一方で、いま新たな動きもあります」（楽天トラベル 宮岸さん）「近年の新規開業した宿泊施設はご家族や友人などとのレジャー利用にもぴったりな宿泊施設が多い傾向が見られています」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「実はここ数年、これまでの温泉地のイメージを覆すような新しいホテルが続々とオープンしているんです！その中でも、私が以前から注目していたホテルが3月、ついにオープンしたのです。それが…」（鳥海コメンテーター）「今熱海は新しいホテルのオープンラッシュになっていまして、その中でこちら3月にオープンしたばかりの『ラビスタ熱海テラス』もうね私ここはすごい楽しみにしていました。もうすでに私もう函館とそれから東京の豊洲はもう大ファンで時々泊まっているのですが、今回静岡県内に初めてオープンしたということでどんな感じになっているのかちょっと早速そのあたりも含めて見ていきたいと思います！」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「3月オープンしたばかりのラビスタ熱海テラス。絶景、温泉、そして充実のサービス。いまの旅行ニーズを詰め込んだ熱海の”進化系ホテル”その魅力に迫ります！！」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「長年、幅広い世代に支持され、いまなお進化を続ける｢熱海｣。ここ数年、新しいホテルが続々とオープンしていますが、その中でも、私が開業を待ちわびていたのがラビスタ熱海テラス。ラビスタはスペイン語で『眺望』を意味しその名の通り景色を楽しむことに特化したホテルです。こちらのホテルでは熱海の高台という立地を活かしこの大海原の絶景を楽しむことができます。実はこちらを手掛けるのは人気ホテル・ドーミーインを運営する会社で細やかなサービスも魅力の一つ。今回は副支配人の菊地さんにラビスタ熱海テラスの楽しみ方を聞きました！」（鳥海コメンテーター）「あれ？これ乗り物ですよね？」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「はい！スロープカーです！」（鳥海コメンテーター）「スロープカー。これはどこに行くんですか？」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「こちらで上って6階のフロントまでご案内します」（鳥海コメンテーター）「そういうことなんですね！一階にフロントがないなと思っていたのと、あと熱海って上の方に上がって駅の方まで行きますよね。ちょっとワクワクしますね！見たことのないような乗り物ですけど…」（鳥海コメンテーター・ナレーション）こちらのホテルはフロントが6階にあるため、館内に入る前からワクワクする『移動体験』が楽しめます」（鳥海コメンテーター）「これすごいじゃないですか！景色が海を一望できてこの大きな窓でこれだけでもう楽しいというか旅行に来たなという感じがあって、非日常をすごい感じられるなと思います」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「そしてチェックイン後、まず訪れたいのが宿泊者専用のラウンジ。時間を忘れてくつろげる特別な空間です。こちらにはビールもあってなんと無料でいただけます」（鳥海コメンテーター）「いいですね。3時にビールを飲むって。非日常感があっていいなっていう感じがありますね。高級ホテルだと、クラブフロアみたいな感じで料金が高いプランに泊まられた方しか使えないとかあるんですけど、ここって泊っている方はみなさん使っていいんですよね？」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「はい！ご宿泊の方はみなさん無料でご利用いただいております」（鳥海コメンテーター）「ラビスタ熱海テラスを宿泊さえすれば、ここのスペースは自由に使えるということでここを使わない手はないのかなっていう感じがします」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「無料で楽しめる軽食やドリンクサービスも、滞在をより豊かにしてくれる嬉しいポイントです。そしてこちらのホテル最大の魅力が『展望露天風呂』。目の前に広がる海の絶景を温泉に入りながら見られるのはもちろん、『湯あみ着』を着用して入るため、家族やグループみんなで一緒に楽しめるのです。今回私、上着を特別に着用して入らせていただきました」（鳥海コメンテーター）「ああ～おお～気持ちいい！極楽～これはいい！すごいね温度もちょうどいいし手足伸ばせる広い感じになっていますし、これ温泉でしょ！？景色を見渡すこともできるという昼間でもいいし夜の夜景でもいいですね」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「さらに客室も海のロケーションが活かされた作りに」（鳥海コメンテーター）「部屋のテラスの方に来ましたけど、おお～この景色すごい！高い位置からもう熱海が全景見渡せる部屋ですけど、こういった外がすごい綺麗に見える部屋って多いんですか？」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「『ラビスタ』っていう名前の通り、眺望をうたったオーシャンビューの客室、数多く揃えております」（鳥海コメンテーター）「夕方の日の入りもいいしサンセットもいいし日の出もいいしなんか、障害がないっていいですね目の前に。」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「夜景も朝焼けお楽しみいただけるので」（鳥海コメンテーター）「非日常がありますね」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「そして、このホテルのお楽しみは超充実の『朝食ビュッフェ』。県内でとれた魚介を中心におよそ80種類のメニューがずらりと並びます。ライブキッチンで提供されるオムレツやクロワッサンなども食べ放題です！！」（鳥海コメンテーター）「さっそく朝食を取ってきましたが、見てる方は多いなと思っているかもしれませんけど、こちらのラビスタでは私にとっては通常運行ということで…」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「種類が多くて、おいしそうなモノばかりで本当はもっとたくさん取りたかったですが…。まずは自分で作ったオリジナルの海鮮丼からいただきます」（鳥海コメンテーター）「幸せですよねこれは…何もいうことはございません。熱海にできてこれ多分本当に若い世代からシニアの方までみなさん本当に楽しんでいただける。海鮮おいしいですね」（ラビスタ熱海テラス 菊地 副支配人）「ありがとうございます静岡産の魚介にこだわったラインナップでご用意しております」（鳥海コメンテーター）「結構本当ラビスタファンがいらっしゃって函館や東京に行かれている方多いですけどちょっとそこに間違いなく熱海が加わるんじゃないかなとそういうような味ですね！」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「続いてライブキッチンで焼きたてで提供されるクロワッサンも！！」（鳥海コメンテーター）「これは香ばしいバターがきいていてこれ子供も大人も好きですね！」（鳥海コメンテーター・ナレーション）「絶景・温泉・グルメすべてを兼ね備えた、新たな熱海の注目ホテル」（鳥海コメンテーター）「いや～今回いま熱海新しいホテルが色々建っているんですけど、すごい進化系を感じた。チェックインのところまでも乗り物に乗ったり、温泉はもちろんですけど、ラウンジがあったり、食事があったり今までの熱海とちょっと違ったホテルですので、ぜひみなさん空いた時間に、来ていただくといいのかなと思います！」