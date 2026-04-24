USJ、25周年の新夏イベントが決定! “お祭り騒ぎ”できる『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』が7月1日からスタート

USJ、25周年の新夏イベントが決定! “お祭り騒ぎ”できる『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』が7月1日からスタート