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プロの収納術で段ボール150箱が消滅！引越し開梱サポートの全貌に密着

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「２トントラック4台分を２日で開梱！！【引越しサポート】」と題した動画を公開しました。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさんをはじめとするプロのチームが、大阪から東京へ引越した4人家族の荷物、約150箱の段ボールを2日間で開梱し、快適な生活空間を作り上げる様子が収められています。



DAY1の作業は、大まかな配置決めからスタート。キッチンでは、お客様の家事動線に合わせて食器や調理器具の「ベストポジション」を模索しながら収納を進めます。引き出しの底に滑り止めマットを敷き、食器が傷つかないよう配慮する細やかな工夫も見られました。また、細かいアイテムが多く収納が難しい洗面所では、無印良品のケースを活用してシンデレラフィットを実現。管理が難しかったストック品も一箇所に集約し、使いやすさを向上させています。



DAY2からは「師匠」と呼ばれる強力なアドバイザー陣も合流し、収納をさらに細かく見直していきます。子供部屋は、子供の目線に合わせて片付けやすい仕掛けを取り入れた収納にアップデート。ママの家事負担を減らすため、日常的に着る服とクローゼットで管理する服の動線も分けられました。キッチンの食料品や飲み物は、レトルト、パスタ、お茶など細かく分類。「取り出しやすさ、命！」という言葉通り、空間に合わせて収納ケースを選び抜き、実用的なワークスペースへと変貌させました。入りきらないと思われた大量の衣類も、職人技でクローゼットに綺麗に収められています。



計13時間に及ぶ作業の末、山積みだった段ボールがなくなり、家族がすぐに生活を始められる整ったお家が完成しました。プロの視点が詰まった収納術や家事動線の考え方は、引越しを控えている方はもちろん、日々の片付けや部屋のレイアウト変更にも大いに役立つヒントになりそうです。