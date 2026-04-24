¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëChatGPT¤Î¡Ö¿À¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¡¦¥Ù¥¹¥È1
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÃê¾ÝÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¶ñÂÎ²½¡×¤¹¤ë
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¤äÌäÂê²ò·è¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÃê¾ÝÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤À¡£
¡ãµ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¡ä
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤ËÂ³¤±¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ó
Àè¤Ë¤¢¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢6W3H¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£6W3H¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
What¡Ê²¿¤ò¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆâÍÆ¤äÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Why¡Ê¤Ê¤¼¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¡¢²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Who¡ÊÃ¯¤¬¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Whom¡ÊÃ¯¤È¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Where¡Ê¤É¤³¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾ì½ê¤äÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
When¡Ê¤¤¤Ä¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How¡Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊýË¡¤ä¼êÃÊ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How much¡Ê¤¤¤¯¤é¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥³¥¹¥È¤ä¼ý±×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How many¡Ê¤É¤ì¤À¤±¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ôÎÌ¤äµ¬ÌÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê297¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢È¿±þ¤¬Æß¤¤¤Î¤Ï¡¢´ë²è¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ã¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÉ¾²Á¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òAI¤Ë¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¡£
¡¡Who¡¢Why¡¢What¡¢Where¡¢When¡¢How¡¢Whom¡¢How much¡¢How many¤Î9¹àÌÜ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢AI¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ë²è¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Í×ÁÇ´Ö¤ÎÀ°¹çÀ¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ñµÄ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãê¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¡Ö¸¡Æ¤²ÄÇ½¤Ê´ë²è¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ÖË»¤·¤¯¤ÆËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ò½¬´·¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¿¤·¤«¤ËÍýÁÛ¤À¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çµ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÒÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡£Ë»¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ò½¬´·¤Ë¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ó
Àè¤Ë¤¢¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢6W3H¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£6W3H¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
What¡Ê²¿¤ò¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆâÍÆ¤äÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Why¡Ê¤Ê¤¼¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¡¢²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Who¡ÊÃ¯¤¬¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Whom¡ÊÃ¯¤È¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
Where¡Ê¤É¤³¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾ì½ê¤äÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
When¡Ê¤¤¤Ä¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How¡Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊýË¡¤ä¼êÃÊ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How much¡Ê¤¤¤¯¤é¤Ç¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥³¥¹¥È¤ä¼ý±×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
How many¡Ê¤É¤ì¤À¤±¡Ë¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ôÎÌ¤äµ¬ÌÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¡ÒÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡Ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¹Ô¥×¥é¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À6W3H¤Ç¤¹¡£
What¡Ê²¿¤ò¡Ë
Ë»¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤ë¡ÖÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¡¦ÆÉ½ñ¤Î·ÑÂ³¡¦ÆÉ½ñ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢¡ÖÆÉ¤à½¬´·¡×¤ò¼«Á³¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦1Æü5Ê¬¤ÎÆÉ½ñÌÜÉ¸ÀßÄê
¡¦¥¹¥¥Þ»þ´ÖÄÌÃÎ¡ÊÄÌ¶Ð¡¦ÃëµÙ¤ß¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÆÉ½ñµÏ¿¤Î²Ä»ë²½
¡¦Ã»¤¤ÆÉ½ñ¥á¥âÆþÎÏµ¡Ç½
¡¦Â¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¤æ¤ë¤¤¶¦Íµ¡Ç½
Why¡Ê¤Ê¤¼¡Ë
Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ï¡ÖÆÉ½ñ¤·¤¿¤¤¤¬»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆÉ¤à¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï
¡¦ÆÉ½ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë
¡¦ÆÉ½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë
¡¦·ÑÂ³¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤òÆÃÊÌ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Who¡ÊÃ¯¤¬¡Ë
¡¦20¡Á40Âå¤Î¼ã¼ê¡ÁÃæ·ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó
¡¦ÆÉ½ñ½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í
¡¦¼«¸ÊÀ®Ä¹°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¿Í
¡¦Ë»¤·¤¯¤ÆËÜ¤òÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¤Þ¤¿¡¢Éû¼¡Åª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ
¡¦´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®Ã´Åö¼Ô
¡¦¸¦½¤Ã´Åö¼Ô
¤âÆ³ÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
Whom¡ÊÃ¯¤È¡Ë
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á½ñÀÒ¤Î¾Ò²ð¡Ë
¡¦½ñÅ¹¡Ê¹ØÆþÆ³Àþ¤ÎÏ¢·È¡Ë
¡¦´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦¸¦½¤ÉôÌç¡ÊË¡¿ÍÆ³Æþ¡Ë
¡¦Ãø¼Ô¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÊÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡Ë
¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ½ñÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡£
Where¡Ê¤É¤³¤Ç¡Ë
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊiOS¡¿Android¡Ë
¡¦¼ç¤ÊÍøÍÑ¾ì½ê
¡¡¡¦ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö
¡¡¡¦ÃëµÙ¤ß
¡¡¡¦²ñµÄÁ°¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö
¡¡¡¦¿²¤ëÁ°¤Î5Ê¬
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡×¤¬¼ç¤ÊÍøÍÑ¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
When¡Ê¤¤¤Ä¡Ë
¡¦ËèÆü5Ê¬¡Á10Ê¬
¡¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö
¡¦ÃëµÙ¤ß
¡¦½¢¿²Á°
¤Þ¤¿¡¢
¡¦30ÆüÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¦100Æü½¬´·²½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¤Ê¤É¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Î½¬´·²½¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
How¡Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ë
°Ê²¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç½¬´·²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¥¹¥¥Þ»þ´ÖÄÌÃÎ
¡ÖÃëµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£5Ê¬¤À¤±ÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ
¢ÆÉ½ñµÏ¿¤Î²Ä»ë²½
¡¦Ï¢Â³ÆÉ½ñÆü¿ô
¡¦ÆÉ½ñ»þ´Ö
¡¦ÆÉÎ»ºý¿ô
£Äã¥Ï¡¼¥É¥ëÀß·×
¡¦1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤âOK
¡¦3Ê¬¤Ç¤âOK
¤¤æ¤ë¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
¡¦ÆÉ½ñ¥á¥â¶¦Í
¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÑÂ³É½¼¨¡×
¥ÆÉ½ñ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¦º£Æü¤Î°ìÊ¸
¡¦º£Æü¤Îµ¤¤Å¤
How much¡Ê¤¤¤¯¤é¤Ç¡Ë
´ðËÜÌµÎÁ¡ÜÍÎÁ¥×¥é¥ó
ÌµÎÁÈÇ
¡¦ÆÉ½ñµÏ¿
¡¦ÄÌÃÎµ¡Ç½
¡¦´ðËÜµ¡Ç½
ÍÎÁÈÇ¡Ê·î300¡Á500±ß¡Ë
¡¦¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
¡¦ÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¦¤ª¤¹¤¹¤áËÜÄó°Æ
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±´ÉÍýµ¡Ç½
¼ý±×¸»
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯
¡¦Ë¡¿ÍÆ³Æþ
¡¦½ñÀÒ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
How many¡Ê¤É¤ì¤À¤±¡Ë
½é´üÌÜÉ¸
¡¦1Ç¯¤Ç5Ëü¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼
¡¦Ë¡¿ÍÆ³Æþ50¼Ò
Ãæ´üÌÜÉ¸
¡¦3Ç¯¤Ç30Ëü¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼
¡¦Ë¡¿ÍÆ³Æþ300¼Ò
Ä¹´üÌÜÉ¸
¡¦100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÆÉ½ñ½¬´·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ
¡¦1Æü5Ê¬
¡¦·î1ºý
¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÆÉ½ñÎÌ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¦ÆÉ½ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¶ËÃ¼¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦´ë¶ÈÆ³Æþ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ëÆÉ½ñ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ½ñ½¬´·²½¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡ÖÆÉ½ñÀìÍÑ¤Î½¬´·²½¥¢¥×¥ê¡×¤È¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢6W3H¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ìÌÌ¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖWhen¡×¤Ç¤Ï¡ÖËèÆü5Ê¬¡×¡Ö30Æü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â»Ü·×²è¤È¤·¤Æ¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ä½ñÅ¹¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ã±ÆÈ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁ¶â¥â¥Ç¥ë¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼µ¬ÌÏ¤ÎÌÜÉ¸¤Þ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¡¢¼Â¹Ô¡¦±¿ÍÑ¡¦¼ý±×²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤²óÅú¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¡Ö6W3H¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë