〈入団1年目の古田敦也に最悪の評価を下していた野村克也が手のひらを返した“一瞬のきっかけ”とは…「眼鏡のキャッチャーはいらん」「何でこんなサイン出すんだ、ボケ！」〉から続く

1988年のプロ野球は多くの人が「背番号3の男」に注目していた。その名は長嶋一茂、言わずと知れたミスタープロ野球・長嶋茂雄の長男である。ヒットを打てばラジオが緊急中継、卒業式には記念撮影を希望する1000人規模の行列が……。空前の一茂フィーバーの裏側を、『プロ野球1年目の分岐点 25歳の落合、18歳の大谷』（中溝康隆、PHP研究所）から一部抜粋してお届けする。

【貴重写真】長嶋茂雄氏と、子ども時代の一茂氏



1987年のドラフト会議で2球団競合の上、ヤクルトに入団した長嶋一茂 ©文藝春秋

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メディアがこぞって「背番号3」を追いかけた

「ちょっと待ってください!! こういうのはプライバシーの侵害じゃあないんですか!!」

荷物を積んだワゴンの車の中をのぞき込む記者たちに向かって、22歳の長嶋一茂は珍しく声を荒らげて抗議をした。1988年2月5日、立教大の卒業試験を終え、長嶋が埼玉県戸田市のヤクルト合宿所に荷物を運び込むだけで、50人を超す報道陣が駆けつけたのだ。

前年のドラフト会議で、大洋と1位競合しながらも交渉権を獲得したヤクルト球団は、日々加熱する報道から金の卵を守ろうと、「取材は共同会見に限る。指定区域外からの写真撮影はダメ。雑談、会話も禁止」という異例の取材規制を打ち出す。

父・茂雄は「親がベタベタ、ゴチャゴチャ表面に出たらみっともないですよ。星飛雄馬じゃあるまいし（笑）」とあえて放任主義を貫いたが、昭和最後の長嶋フィーバーは“プラチナ・ボーイ”と称された一茂が一軍のユマ・キャンプに合流しても続いた。

『週刊ベースボール』1988年3月7日号には、巻頭グラビアで「ユマ発 カズシゲ密着グラフ」、さらには特派員現地リポート「長嶋一茂inユマ」も掲載。新聞・雑誌各社にキャンプ中、1回限りで5分間単独ミニ・インタビューが許可された。

背番号3の新人選手だけをカメラが追いかける異様な状況に、一茂本人もキャンプで一番キツかったことを聞かれると、「取材です」と口にするほどだった。

ヒットを打てばラジオが速報、卒業式は1000人以上が記念撮影……空前の一茂フィーバー

オープン戦初出場は3月5日、神宮球場のロッテ戦で4回から三塁守備に就いた。試合前、あまりのメディアの多さに新外国人選手のダグ・デシンセイは、報道陣がメジャー通算237本塁打の自分を追いかけていると勘違いしたが、「ライバルのナガシマ選手は？」と質問され、プロでまだ実績のない新人と比べられたことに呆れ顔。

プライド高き元・大リーガーは、「これだけ注目されているのなら、オープン戦第1戦から先発三塁で出場しなければファンに申し訳ない。オレは出る」と首脳陣に直訴して、関根潤三監督を困らせるほどだった。

一茂は初打席で初球を強振してレフト前にプロ初安打を放ち、フジテレビはこの様子を午後1時から全国放送。ラジオのニッポン放送でも、「歌謡曲ヒット速報」の中で「長嶋一茂初ヒット」を緊急中継するほどだった。翌6日、一茂に第1打席であわやホームランのセンターへの大飛球を打たれたロッテの園川一美は、「自分のことより、いつ長嶋が出てくるのか、そのほうが気になった」とコメントを残している。

メディアやファンだけでなく、当時の長嶋茂雄に憧れて野球を始めた世代の現役選手たちも、その息子・一茂の一挙手一投足を見守った。3月25日、オープン戦の巨人戦が組まれていたが、関根監督の勧めもあり立大卒業式に出席。一茂のまわりを卒業生の父兄や、写真撮影を求める女子学生ら1000人以上が取り囲み、立大キャンパス内は一時騒然とする。

話題性ばかり先行していたが、一茂は大学通算11本塁打を記録。4年時には主将を務め、三塁手として六大学ベストナインに輝き、ソウル五輪を目指す野球日本代表にも招集された。

この時、社会人球界の有名選手たちが顔を揃える中、大学生から選ばれたのは一茂や捕手の古田敦也（立命館大）ら数人のみだった。大学通算打率.225という確実性のなさを不安視する見方もあったが、アジア選手権の中国戦で、一茂は横浜スタジアムのバックスクリーンへ特大のホームランを叩き込む。誤解されがちだが、“長嶋茂雄の息子”は人気だけでなく、実力も大学球界のトップクラスの選手だったのである。

〈「一茂くんは例外」ルーキーなのに、禁止されていた“マイカー通勤”を容認される特別待遇…『プロ野球選手・長嶋一茂』のプロ1年目に起きたこと〉へ続く

（中溝 康隆／Webオリジナル（外部転載））