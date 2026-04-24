『モンスターズ・インク』5.4放送決定！ 最強の“怖がらせ屋コンビ”による感動冒険ファンタジー
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『モンスターズ・インク』が、TBS系にて5月4日21時から放送されることが決まった。
【写真】日本初上陸「ピクサーの世界展」を一足先に体験！ ウッディたちキャラクターの目線で楽しむ没入型空間に感動＜取材レポ＞
ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとして2001年公開、翌年に日本で公開された本作は、最強の“怖がらせ屋コンビ”による冒険ファンタジー。2002年アカデミー賞を受賞し、日本では興行収入95億円の大ヒットを記録した。
監督は『トイ・ストーリー』の原案とアニメーション監督を務め、『カールじいさんの空飛ぶ家』や『インサイド・ヘッド』なども担当し、ディズニー＆ピクサー映画で数々の大ヒット作に製作総指揮として参加しているピート・ドクター。現在はチーフ・クリエイティブ・オフィサーとして、ピクサー作品を世に送り出している人物だが、本作はピート・ドクターの長編映画監督としてのデビュー作だ。
物語の舞台は、子どもたちの悲鳴を集めてエネルギーにする会社「モンスターズ株式会社」。心優しく正義感の強いサリーと、サリーの相棒で大親友のいつも元気で楽しいことが大好きなマイクは、会社のNo.1怖がらせ屋として、夜になると人間の世界で子どもたちを脅かして絶叫させていた。
しかしある日、サリーは会社でモンスターシティにいるはずのない人間の女の子ブーを発見。モンスターシティでは、人間の子どもは有毒とされているため、サリーとマイクは大騒動になる前にブーをこっそり人間の世界に戻そうとするが、元気いっぱいで好奇心旺盛なブーに大苦戦。やがて、大変な騒動へと発展していく…。
また現在、映画で大活躍のサリーとマイクに実際に会うことができる「ピクサーの世界展」が、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoにて開催中（10月12日まで）。
映画『モンスターズ・インク』は、TBS系にて5月4日21時放送。
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ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとして2001年公開、翌年に日本で公開された本作は、最強の“怖がらせ屋コンビ”による冒険ファンタジー。2002年アカデミー賞を受賞し、日本では興行収入95億円の大ヒットを記録した。
物語の舞台は、子どもたちの悲鳴を集めてエネルギーにする会社「モンスターズ株式会社」。心優しく正義感の強いサリーと、サリーの相棒で大親友のいつも元気で楽しいことが大好きなマイクは、会社のNo.1怖がらせ屋として、夜になると人間の世界で子どもたちを脅かして絶叫させていた。
しかしある日、サリーは会社でモンスターシティにいるはずのない人間の女の子ブーを発見。モンスターシティでは、人間の子どもは有毒とされているため、サリーとマイクは大騒動になる前にブーをこっそり人間の世界に戻そうとするが、元気いっぱいで好奇心旺盛なブーに大苦戦。やがて、大変な騒動へと発展していく…。
また現在、映画で大活躍のサリーとマイクに実際に会うことができる「ピクサーの世界展」が、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoにて開催中（10月12日まで）。
映画『モンスターズ・インク』は、TBS系にて5月4日21時放送。