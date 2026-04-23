◇インターリーグ ホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日 フェニックス）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場予定。新人ながら、ドジャースの大谷が25年に記録した日本選手最長に並ぶ5試合連続本塁打をマークしており、「大谷超え」の日本選手単独最多となる6戦連発に挑む。

OPS（出塁率＋長打率）は超一流と言われる10割を超える1．026をマーク。しかも、ここまでの21安打は、10本塁打と11短打で、二塁打、三塁打はなし。長打は本塁打のみという驚きの量産ぶりだ。

父が登録名「マックス」でロッテでもプレーしたことでも知られるウィル・ベナブル監督（43）は、「今シーズンずっとやってきたことを続けてほしいですね。良いアプローチ、良いスイング判断、そして全力疾走。それ以外は結果としてついてくるものです」と期待を寄せた。

そして「彼がこれまでやってきたことで、チームは勝てています。ムーニー（村上）の特徴はアプローチの一貫性と毎日のエネルギーです。たとえホームランを連発していない時でも、良いエネルギーを持って球場に来て、良いチームメートであり続け、努力している。だから彼は楽しんでいると思いますし、実際、毎日を楽しんでいるように見えます」と笑顔を見せた。