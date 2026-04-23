22日（水）、アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）は、男子アルゼンチン代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング8位のアルゼンチンはオラシオ・ディレオ新監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを13位、世界選手権大会（世界バレー）を9位という結果で終えている。

今回招集されたのは28選手。キャプテンを務めるのは、セリエAのペルージャで男子日本代表の石川祐希とチームメイトのアグスティン・ロセルだ。そのほか、東京グレートベアーズに所属しているアウトサイドヒッター（OH）のルチアーノ・ヴィセンティンや、昨シーズンに日本製鉄堺ブレイザーズでプレーしたOHルチアーノ・パロンスキーらも名を連ねている。

アルゼンチン代予選ラウンドの第1週をブラジルで、第2週をポーランドで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子セルビア代表戦だ。

■男子アルゼンチン代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

ルチアーノ・パロンスキー

ルチアーノ・ヴィセンティン

ヤン・マルティネス

イグナシオ・ルエンガス

マヌエル・アルモア

トマス・ロペス

ルーカス・コンデ

ファウスト・ディアス

フェデリコ・デボニス



▼ミドルブロッカー

アグスティン・ロセル

マルティン・ラモス

ニコラス・ゼルバ

ホアキン・ガジェゴ

イマノル・サラザール

グスタボ・マシエル



▼セッター

ルチアーノ・デ・セッコ

マティアス・サンチェス

マティアス・ヒラウド

フェデリコ・アルキス

ネウエン・ダヴェルサ



▼オポジット

パブロ・クカルツェフ

ヘルマン・ゴメス

パブロ・デニス

マウロ・ゲイ



▼リベロ

フランコ・マッシミーノ

サンティアゴ・アロヨ

フェデリコ・トルッコ

マヌエル・アルブレヒト