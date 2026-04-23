アルゼンチン代表がVNLのメンバーを発表！ ヴィセンティンやロセルが選出
22日（水）、アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）は、男子アルゼンチン代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング8位のアルゼンチンはオラシオ・ディレオ新監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを13位、世界選手権大会（世界バレー）を9位という結果で終えている。
今回招集されたのは28選手。キャプテンを務めるのは、セリエAのペルージャで男子日本代表の石川祐希とチームメイトのアグスティン・ロセルだ。そのほか、東京グレートベアーズに所属しているアウトサイドヒッター（OH）のルチアーノ・ヴィセンティンや、昨シーズンに日本製鉄堺ブレイザーズでプレーしたOHルチアーノ・パロンスキーらも名を連ねている。
アルゼンチン代予選ラウンドの第1週をブラジルで、第2週をポーランドで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子セルビア代表戦だ。
■男子アルゼンチン代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
ルチアーノ・パロンスキー
ルチアーノ・ヴィセンティン
ヤン・マルティネス
イグナシオ・ルエンガス
マヌエル・アルモア
トマス・ロペス
ルーカス・コンデ
ファウスト・ディアス
フェデリコ・デボニス
▼ミドルブロッカー
アグスティン・ロセル
マルティン・ラモス
ニコラス・ゼルバ
ホアキン・ガジェゴ
イマノル・サラザール
グスタボ・マシエル
▼セッター
ルチアーノ・デ・セッコ
マティアス・サンチェス
マティアス・ヒラウド
フェデリコ・アルキス
ネウエン・ダヴェルサ
▼オポジット
パブロ・クカルツェフ
ヘルマン・ゴメス
パブロ・デニス
マウロ・ゲイ
▼リベロ
フランコ・マッシミーノ
サンティアゴ・アロヨ
フェデリコ・トルッコ
マヌエル・アルブレヒト
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