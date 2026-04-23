「最愛の人と向き合い、自分自身と向き合う7日間」を通して、恋人たちはどんな未来を選ぶのか。4月23日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、あるカップルが激しく衝突した。

【映像】元アイドル美女が幼稚な彼氏に激怒する一部始終

出産も見据え、結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）と、まだまだ自由で居たいユウキ（31）。付き合いながらも結婚に踏み出せない2人が「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行は、いよいよ佳境を迎えていた。

決断前日、スケボーを楽しんだ2人だったが、休憩中にルナが口火を切る。「『ルナと結婚したい』って言う割に、昨日は結果そういう話じゃなくなってたやん。不安を言ったとて寄り添いではない」と、前日のユウキの逃げ腰な態度を厳しく非難した。

さらにルナは「私の一番大事にしてる、子どもを産むタイミングについて話したあとがズレてったやん。てことは、『結婚しなくていいやん』ってなる理由を探してるような感じがする」と鋭く指摘。「不安だからどうで、お金がないかもとかじゃなくて、本音の部分が聞きたい」と激怒に近いテンションで詰め寄った。

これに対しスタジオのヒコロヒーは「ルナちゃんが言ってるのずーっと一本勝負」と、芯の通ったルナの主張を支持。藤本美貴も「一番いけそうなのにな。ルナは気持ち固まってんのに」と、煮え切らないユウキの態度にもどかしさを隠せない様子だった。「好き」だけじゃ結婚できないのか、2人の出す答えに注目が集まる。