【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

ありのままでいられる相手が恋人候補かも

頑張って背伸びをする恋より、素の自分でいられる相手に心が向きそう。フリーの人は、地元の友だちや昔からの知人など、気を使わない関係の中に恋の火種が潜んでいるかも。

片思い中の人は、華やかなデートよりアットホームなデートに誘ってみるのが◎。

カップルは、お互いの友だちや家族に紹介するのにも最適なタイミング。