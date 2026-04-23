【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

ありのままでいられる相手が恋人候補かも

頑張って背伸びをする恋より、素の自分でいられる相手に心が向きそう。フリーの人は、地元の友だちや昔からの知人など、気を使わない関係の中に恋の火種が潜んでいるかも。

片思い中の人は、華やかなデートよりアットホームなデートに誘ってみるのが◎。

カップルは、お互いの友だちや家族に紹介するのにも最適なタイミング。

今月のLOVEラッキーデー

5/12、5/20

全体運もチェック！

新しく勉強や習い事を始めるには、これ以上ない最高のタイミング！語学、趣味に関する学び、キャリアアップにつながりそうな資格取得にトライしてみて。普段は出会えないような人との新鮮な出会いにも恵まれそう。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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