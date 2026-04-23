Snow Man、4.30『ＳＴＡＲ』で新曲生披露！ 鈴木雅之＆渋谷凪咲で令和版「渋谷で5時」も
4月30日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、Snow Man、＝LOVE、EXILE B HAPPY、小島よしお、Juice=Juice、ONE N’ ONLYが登場。鈴木雅之と渋谷凪咲は令和版「渋谷で5時」をデュエットする。
【写真】目黒蓮「non-no」6月号特別版表紙に登場
Snow Manは新曲を生パフォーマンス。＝LOVEは「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露する。
EXILE B HAPPYは、8人のメンバーにお笑い芸人の小島よしおが加わって登場。キッズたちに大人気の小島へ、リーダーのTETSUYAが「コラボして一緒に楽曲をつくり、子どもたちに届けたい」とオファーして生まれた「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」をパフォーマンスする。
さらに、ONE N’ ONLYが「WARAiNA」を、Juice＝Juiceが「盛れ！ミ・アモーレ」をパフォーマンス。
そして鈴木雅之は今年リリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされたデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで俳優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
MC・上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、EXILE B HAPPYのボーカル・吉野北人（THE RAMPAGE）が就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。
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Snow Manは新曲を生パフォーマンス。＝LOVEは「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露する。
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そして鈴木雅之は今年リリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされたデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで俳優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
MC・上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、EXILE B HAPPYのボーカル・吉野北人（THE RAMPAGE）が就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。