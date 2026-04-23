2匹の猫たちのマイペースな様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1400回以上再生され、「甘えん坊さんで可愛い」「お膝に乗れてよかったね」といったコメントが寄せられました。

【動画：膝の上に乗りたがる２匹のネコ→飼い主さんに撫でられると…愛おしすぎる『甘えん坊な光景』】

にゃんプロで対決！

YouTubeチャンネル『紳士と猫のおつたま』では、三毛猫のおたまちゃんとハチワレのおつうちゃんの愛らしい日常が紹介されています。

この日、飼い主さんはゲーム配信の準備をしていたところ、2匹の「うにゃうにゃ」とした声が聞こえてきたのだそうです。気になって、配信前に少しだけカメラを回してみることに。

すると、始まったのは2匹のにゃんプロ。先に動いたのはおつうちゃんで、おたまちゃんを追いかけながら元気いっぱいに猫パンチを繰り出していたのだとか。

おたまちゃんは少し押され気味だったようで、どこかたじたじとした様子。対するおつうちゃんは、勝利を確信したのか満足げな雰囲気を見せていたそうです。

おたまちゃんは膝の上が大好き！

にゃんプロが落ち着くと、おたまちゃんは甘えるように飼い主さんの膝の上に乗りました。

大好きな膝の上で飼い主さんから撫でられると、おたまちゃんは「ぶるるるるん」「どぅろろろろろろ」と独特な鳴き声でご満悦なようです。

その後もしばらく膝の上でくつろぎ時間を楽しんでいたのだとか。

元気いっぱいに遊ぶ姿とはまた違う、甘えん坊なおたまちゃんの一面が感じられます。

おつうちゃんも膝の上が大好き！

おたまちゃんが飼い主さんの膝の上での時間を満喫し、満足そうに降りていくと、今度はおつうちゃんが近くで様子をうかがっていたのだそうです。

どこか「次はわたしの番かな？」と言いたげに、膝の上に乗りたそうな気配を見せていたおつうちゃん。飼い主さんの膝に乗ると、優しく撫でてもらったのでした。

すると、おつうちゃんは気持ちよさそうに「ふごふご」と声をもらしていたのだとか。満足そうな表情からは、嬉しい気持ちが伝わってきます。

2匹それぞれが甘える姿に、思わず頬がゆるむような、やさしい投稿となっていました。

投稿には、「2匹とも甘えてて可愛い」「膝の上が大好きなんだね」などのコメントが寄せられ、2匹の可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『紳士と猫のおつたま』では、おたまちゃんとおつうちゃんの日常を見ることができます。

おたまちゃん、おつうちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「紳士と猫のおつたま」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。