ローソン、冷んや〜りしゃりしゃりフローズン「フルーツミックスフラッペ」がマチカフェに登場
ローソンは4月21日より、しゃりしゃりフローズンドリンクの新作「フルーツミックスフラッペ」を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「フルーツミックスフラッペ」
「フルーツミックスフラッペ」(380円)は、パイン、白桃、りんご、みかん、バナナの5種のフルーツを合わせたフラッペで、果汁と果肉が27%も入っている。
一番下には、甘酸っぱく爽やかなみかんソース。その上に、フルーツオレ味のみぞれとひんやりなめらかなフルーツオレアイスを重ね、仕上げにパイン果肉をトッピングした、満足感のある4層仕立て。最後に、マチカフェこだわりの牛乳を注けば、デザート感覚で楽しめる、春夏にぴったりのフローズンドリンクが完成。どこか懐かしい喫茶店のミックスジュースのような味わいを楽しむことができる。
※画像はすべてイメージ。
※一部店舗では取扱いがない。
ローソン「フルーツミックスフラッペ」
「フルーツミックスフラッペ」(380円)は、パイン、白桃、りんご、みかん、バナナの5種のフルーツを合わせたフラッペで、果汁と果肉が27%も入っている。
一番下には、甘酸っぱく爽やかなみかんソース。その上に、フルーツオレ味のみぞれとひんやりなめらかなフルーツオレアイスを重ね、仕上げにパイン果肉をトッピングした、満足感のある4層仕立て。最後に、マチカフェこだわりの牛乳を注けば、デザート感覚で楽しめる、春夏にぴったりのフローズンドリンクが完成。どこか懐かしい喫茶店のミックスジュースのような味わいを楽しむことができる。
※画像はすべてイメージ。
※一部店舗では取扱いがない。