全国の観光施設に特化した人材サービスを事業を行う株式会社「ダイブ」は、運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、俳優・アーティスト・歌手として活動するのんをブランドアンバサダーに起用し、ブランドムービー「変われる、ダイブなら。」を制作。２３日から公開した。

ムービーは主人公を演じるのんが、ローカル電車に揺られながら、過去と向き合い、人生の転機となった”あの日”を思い返す姿を描く。車窓から流れる景色とともに、主人公の過去の経験と現在が重なり合い、自らの選択が今の自分につながっていることに気づくストーリー。

「ダイブ」はのんを起用した理由を以下のように説明。「デビュー以来、自然体でありながら芯のある表現で、多くの人々を魅了し続けてきました。現在は俳優業にとどまらず、音楽やアートなど多彩な分野で活動の幅を広げ、常に自分らしく挑戦を続けています。その姿は、『変わること』『挑戦し続けること』を前向きに体現し、自らの意思で人生を切り拓いていく象徴的な存在だと感じています」とし、「リゾートバイト事業にとどまらず、ダイブ自身も新しい挑戦をし続けていきたいという想いが、のんさんの歩みと重なり、この度の起用に至りました」としている。