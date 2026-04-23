24歳の誕生日を迎えた六車日那乃が語る目標は「優勝」と「女子力アップさせること」
キャロウェイゴルフが日本公式インスタグラムを更新。4月23日に24歳の誕生日を迎えた六車日那乃を特製ケーキで祝福。ファンにメッセージを語る動画を投稿した。
【動画】おっとりとした口調も魅力の六車日那乃
キャロウェイから新発売されたボールの広告で見せている決めポーズで登場した六車。同じポーズの写真プレートが飾られたケーキを前に、「24歳は優勝を目指して頑張ります」「そして、たくさん本を読むことと、女子力アップさせることを頑張ります」と、少しゆっくりとした口調で宣言した。2枚目の写真では、自分で自分の写真プレートをかじり、3枚目ではケーキを一口食べると笑顔でサムズアップしていた。この投稿には六車本人をはじめ、キャロウェイ契約プロの先輩・上田桃子、そして多くのファンが「いいね！」をクリック。また「お誕生日おめでとうございます」「優勝目指して頑張って下さい」とのお祝いや応援コメントが数多く寄せられていた。昨年のファイナルQTを9位でフィニッシュし前半戦の出場権を獲得した六車。今年は開幕戦から4試合続けて予選落ちを喫したが、この2戦は予選も突破、ようやく波に乗り始めてきたところだ。このまま上位進出、そして初優勝を飾ることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「前澤杯」に挑戦する青木瀬令奈が大会を主催する前澤友作氏との2ショットに大喜び 「めちゃめちゃ光栄でした！！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「次は主役で」堀琴音が永峰咲希のアクサレディス優勝を祝福！「しっかり便乗させてもらいました笑」
岩井明愛&千怜がチェスで勝負！ 真剣な眼差しで盤面を見つめる2人、勝負の行方は？
【動画】おっとりとした口調も魅力の六車日那乃
キャロウェイから新発売されたボールの広告で見せている決めポーズで登場した六車。同じポーズの写真プレートが飾られたケーキを前に、「24歳は優勝を目指して頑張ります」「そして、たくさん本を読むことと、女子力アップさせることを頑張ります」と、少しゆっくりとした口調で宣言した。2枚目の写真では、自分で自分の写真プレートをかじり、3枚目ではケーキを一口食べると笑顔でサムズアップしていた。この投稿には六車本人をはじめ、キャロウェイ契約プロの先輩・上田桃子、そして多くのファンが「いいね！」をクリック。また「お誕生日おめでとうございます」「優勝目指して頑張って下さい」とのお祝いや応援コメントが数多く寄せられていた。昨年のファイナルQTを9位でフィニッシュし前半戦の出場権を獲得した六車。今年は開幕戦から4試合続けて予選落ちを喫したが、この2戦は予選も突破、ようやく波に乗り始めてきたところだ。このまま上位進出、そして初優勝を飾ることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「前澤杯」に挑戦する青木瀬令奈が大会を主催する前澤友作氏との2ショットに大喜び 「めちゃめちゃ光栄でした！！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「次は主役で」堀琴音が永峰咲希のアクサレディス優勝を祝福！「しっかり便乗させてもらいました笑」
岩井明愛&千怜がチェスで勝負！ 真剣な眼差しで盤面を見つめる2人、勝負の行方は？