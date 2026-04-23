4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が、4月末にマネージメント会社との契約を満了し、バンド自らで設立する新会社で活動を開始することを。公式サイトで公表しました。



【写真を見る】【 SEKAI NO OWARI 】「自分達のマネージメント新会社『株式会社S.U.N.S』を設立」 5月より新会社で活動





公式サイトには「SEKAI NO OWARIマネージメント新会社設立のお知らせ 株式会社S.U.N.S」というタイトルと署名で投稿され「この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします」「これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立することといたしました」と報告されました。







合わせて「メンバーからのコメント」として「SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社『株式会社S.U.N.S』を設立する事になりました」と挨拶。「今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました」と、新会社への推移を説明しています。







「SEKAI NO OWARI」は「まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています」とファンに呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】