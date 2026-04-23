京都府南丹市で起きた京都小学生遺体遺棄事件をめぐって、被害者の安達結希さんが、父親・安達優季容疑者について「変なおっさんが家に来てケンカばっかり」「お父さん大嫌いや」「（父の）名前出さんといて」と周囲に語ったことが報じられている。

事件の背景には、義理の親子関係の不和があったのだろうか。

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デイリー新潮が掲載した記事「『京都小6遺体遺棄事件』で“シンママ恋愛”批判の的はずれ… 『小学生男児を連れて再婚』の現実を専門家が解説」にも、実子とは異なる親子ゆえの問題を指摘する声が多く寄せられた。

「今回の事件のような事情の家庭……つまり子連れ再婚のステップファミリーはいまや“特別な家庭”ではありません。誤解を恐れずに言えば“どこにでも起こりうる”ズレが大きく積み重なった、最悪の結果だったのかもしれません。結希さんが、“殴られているのを見た”“お父さん大嫌いやと言っていた”などと報じられたことについては、本当に胸が痛みます。」



と、「子連れ再婚」のむずかしさを語るのは、日本家族問題相談連盟理事長で公認心理師の岡野あつこ氏だ。

子どもの幸せを願わない母親はいない、子どももまた母親を心配し、その幸せを願っている…

結希さんの母と容疑者は昨年春の時点で交際しており、昨年12月に結婚したと報じられている。

「生活の中に、さらにいえば自分が安心できるはずの家の中に嫌悪をいだく男性が現れ、父親となってそばにいた日常……さぞや苦しい日々だったろうな、と思います。子連れ再婚は、大人の“再スタート”ですが、子どもにとっては“環境の強制的リセット”。実の親も、義理の親も、大人はしっかりと子どもに向き合い、寄り添っていかないと成立しません」（岡野氏、以下同）

危険な「いきなり同居」

岡野氏が相談を受けるケースで問題が多いのは、次のような流れだ。

「交際をスタートして早々に同居、新しいパートナーが“父親役”となって、子どもにしつけやルールを急に求めるケースです。こうした変化が一気に起きると、子どもは適応しきれずにストレスをため、反発する場合がある。私が相談を受けたケースでは、シンマグルマザーの女性に年若い彼氏ができた。やはり交際からわりと早い段階で小学5年生の息子と暮らす家で同居を始めたのですが、子どもはそれがとても嫌だった。“ママと僕の家に入り込んできた敵”と認識し、母親の前で、ことあるごとに彼を怒らせるようなことを言ったのです。結果、男性は親子との暮らしに嫌気がさし、母親とも破局してしまいました」

時間をかけて関係を築けていれば、また違った結果になった可能性もある。子どもと大人、どちらも幸せにしなかった事例だった。

理想的なステップは…

どうすればよかったのだろうか。

「“母の知り合い”として外で会うのを繰り返し、そのときの子どもの反応を見ながら、頻度を上げる……当然に思えるかもしれませんが、同居は“子どもが安心してから”が鉄則です」

岡野氏はこんな「成功例」を見聞きしている。

「これも小4男子をもつシンママに聞いた話ですが、母親の彼氏がとても子ども好きだったので、息子とはすぐ仲良くなった。ただ息子はとっても冷静で、母親に“彼と春・夏・秋・冬いっしょに過ごしてみて、よかったら結婚して”と言ったそうなんです。恋愛モードで即結婚に走りがちな母親に、1年間、彼氏の人柄を見ろと言ったんですね。結果、円滑な家庭を築けたといいます。できる息子だなと驚きました。母親のことは心配だし、その幸せを願わない子はいない。同居や結婚に踏み切るなら、そんな子どものため最低でも1年くらい時間をかけてほしいものです」

また、結婚・同居後に「急に父親になろうとしない」ことも重要だ。

「義父がやりがちですが、しつけをしようと自分のルールを押し付けてはダメ。家族だから、と急に距離を詰めると、子どもは“知らない大人に支配される恐怖”を感じる。信頼関係は、指導ではなく積み重ねで生まれます。まずは信頼される大人になりましょう。特に気をつけたいのは、“正しさ”を押しつける言葉です。例えば、“言うことを聞きなさい”“もう家族なんだから”“慣れるしかない”などですね」

こうした言葉は、子どもにとっては気持ちを否定される体験になりやすい。一方で大切なのは、「無理しなくていいよ」「今のままで大丈夫」「話したくなったら聞くよ」といった、関係を急がない言葉だそうだ。

実母、義父がかけるべき言葉

そして、パートナーと子どもの間に立つ「実親」の立ち位置が何より重要であると岡野氏は説く。

「子どもの不安や違和感をきちんと受け止めて、無理に関係を進めないこと、子どもが安心できる居場所を守ることが大事です。例えば母親が『新しいパパと仲良くして』といったパートナー優先の声掛けをすると、子どもが心を閉じてしまいます。そうではなく、『嫌だったらちゃんと言ってね』『ママはずっと味方だよ』など、優先順位が子どもにあることを伝えて安心感を与え、きちんと寄り添う気持ちを忘れずにいましょう」

時間をかけて

さきほどの例に見るように、うまくいっている家庭には共通して「時間をかけている」特徴がある、と岡野氏。

「最初は会話がなくても、半年、1年と積み重ねる中で、少しずつ信頼が生まれるもの。逆に、最初に無理をさせたケースほど、その後の修復に時間がかかる傾向があります。同居のタイミングを慎重にすること、関係づくりを段階的に行うこと、子どもの心の変化を見逃さないことを忘れないでください。子どもは環境に適応する力を持っていますが、それは“納得している”ということとは違う。だからこそ大人は、関係を急がず、子どものペースを尊重する姿勢が求められます」

デイリー新潮編集部