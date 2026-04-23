バリキャリの女性は自分にもストイックだからこそ、旦那さんの愚痴に共感できないことも。今回は、そんなバリキャリの奥さんと結婚した人のエピソードをご紹介します。

残業30時間？ 少ないね

「バリキャリの彼女と結婚しました。結婚後も仕事はフルタイムで続けていた妻。収入も高く、体力もあり要領もいいので、共働きでも家事はほとんどやってくれていました。でも、癒やされるかというと話は別で……。

『今月の残業、30時間超えてさ』なんて愚痴っても、返ってくる言葉は『ふーん、少ないね？』『私は結婚前もっと働いてたよ』のみ。熱が出ても『意外と高くないね、それくらいなら動けるでしょ』と看病すらしてもらえない……。妻というより、男の同僚と暮らしているような感覚でした。

そんな生活に疲れ、家庭的で癒やし系な女性に惹かれ一線を越えてしまい……妻にバレた結果、ソッコーで捨てられました。住んでいたタワマンは解約。妻の収入があったからこそ、高い生活水準をキープできていたんですよね……。

身勝手だけど、裕福で家事もやってもらっていた生活がどれだけ恵まれていたか、改めて思い知りました……」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 収入もあり自立している奥さんなら、すぐに離婚を決断するに決まっていますよね。仕事しながら家事もしているというのに、夫に裏切られて……奥さんからすれば、この結婚に何のメリットもありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。