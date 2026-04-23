『ミヤネ屋』代打MCに南海放送・松友杏樹アナ 尊敬する宮根誠司と共演へ「とても光栄」【コメントあり】
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）では、月に1度の代打MC企画を実施している。24日には、南海放送・松友杏樹アナウンサーが登場する。
【写真】日本習字教授免許を持ち！南海放送・松友杏樹アナの書道作品
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。愛媛・松山出身で入社5年目の松友アナは、入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当。また、ラジオ『井坂彰のサタデーライブ』では、地元の有名DJである井坂彰氏のパートナーとして、毎週3時間の生放送でフリートークを磨いている。特技は習字。日本習字教授免許を持ち、現在も月に一度は筆を取っている。ニュースを落ち着いて伝える宮根誠司氏に尊敬の念を抱き、共演を心待ちにしているという。
■松友杏樹アナコメント
愛媛県出身の松友杏樹です。入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当しています。スタジオでの一つひとつのニュース読みを大切にしながら、特に愛媛で生まれた書の祭典『書道パフォーマンス甲子園』の取材に力を入れています。万博大会にも密着し、ディレクター兼リポーター、ナレーターとして特集を制作しました。また、宮根さんと同い年、愛媛の有名ラジオDJの井坂彰さんと3時間生放送のラジオ番組も担当しています。見てくださっている方のきっかけや気付きにつながる放送ができるよう、落ち着いて分かりやすく丁寧に伝えることを心掛けています。お昼の情報番組のプラットフォームであり、日常生活の一部でもある『ミヤネ屋』に出演できることを、とても光栄に思います。ラジオで培った瞬発力を活かし、『ミヤネ屋』の空気感になじむことができるよう、精一杯務めます。よろしくお願いいたします！
【写真】日本習字教授免許を持ち！南海放送・松友杏樹アナの書道作品
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。愛媛・松山出身で入社5年目の松友アナは、入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当。また、ラジオ『井坂彰のサタデーライブ』では、地元の有名DJである井坂彰氏のパートナーとして、毎週3時間の生放送でフリートークを磨いている。特技は習字。日本習字教授免許を持ち、現在も月に一度は筆を取っている。ニュースを落ち着いて伝える宮根誠司氏に尊敬の念を抱き、共演を心待ちにしているという。
愛媛県出身の松友杏樹です。入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当しています。スタジオでの一つひとつのニュース読みを大切にしながら、特に愛媛で生まれた書の祭典『書道パフォーマンス甲子園』の取材に力を入れています。万博大会にも密着し、ディレクター兼リポーター、ナレーターとして特集を制作しました。また、宮根さんと同い年、愛媛の有名ラジオDJの井坂彰さんと3時間生放送のラジオ番組も担当しています。見てくださっている方のきっかけや気付きにつながる放送ができるよう、落ち着いて分かりやすく丁寧に伝えることを心掛けています。お昼の情報番組のプラットフォームであり、日常生活の一部でもある『ミヤネ屋』に出演できることを、とても光栄に思います。ラジオで培った瞬発力を活かし、『ミヤネ屋』の空気感になじむことができるよう、精一杯務めます。よろしくお願いいたします！