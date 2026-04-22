ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』メイキング配信！“一番星”の秘密を佐藤勝利＆田中幸太朗がリポート

この4月よりスタートしたドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演には横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦といった豪華俳優陣を迎え、『踊る大捜査線』や『教場』などの大ヒット作を手掛けた君塚良一が“トラックで爆走する捜査本部”を題材に描くかつてない刑事ドラマだ。

物語の舞台である“移動捜査課”に属する個性豊かでワケアリなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題の同作。

本日4月22日（水）よりTELASA（テラサ）で独占配信がスタートする『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』の第1弾では、そのドラマ本編撮影現場の裏側を余すことなく紹介。

撮影の様子からセットの内部まで、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』の舞台裏映像をたっぷり楽しむことができる。

◆佐藤勝利＆田中幸太朗が【一番星】を徹底紹介

警察庁が試験的に運用を決めた、警察庁関東管区警察局《移動捜査課》。彼らがいち早く現場へ向かうために走らせるのが、“移動する捜査本部”、通称・一番星と呼ばれるトラックだ。

『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』では、新人刑事・黄沢蕾役の佐藤勝利と、ドライバーやシェフも兼ねる刑事・白鳥浩志役の田中幸太朗が、ドラマの“キモ”でもある一番星を徹底紹介。

撮影の合間に一緒に筋トレするほど仲の良い2人が一番星を隅々まで“捜査”し、その全貌を明らかにする。

噛み合っているようで噛み合っていない仲良し2人による一番星ツアーでは、白鳥がみんなの食事を作っているキッチンや、捜査本部のデスク、それぞれのキャラが持っているマグカップなどの小道具を紹介。

井ノ原快彦演じる赤瀬則文が書いた設定の「移動捜査隊 基本姿勢5カ条」や、メンバーたちが寝るときに使っている毛布置き場など、ドラマ本編では見ることのできない細かいネタも実は盛りだくさん。

佐藤からは、第4話（5月6日放送）に登場予定の“ある小道具”も紹介される。

◆秘伝の《ボーダレスポーズ》の存在も明らかに！

“広域移動捜査隊”というタイトルの通り、一番星で各地を走り回るメンバーたち。その撮影は各所で行われており、時には予定外の雨で撮影が中断してしまうことも。

そんなとき、あるメンバーの「空手の正拳突きをしたら雨が止むんじゃない？」というムチャな提案で、田中が正拳突きを披露することに。そこから田中の指導の下、土屋太鳳、佐藤、優香が空手の突きを練習し始めて…。

さらに、そこで生み出されたという“ボーダレスポーズ”の存在も明らかになる。

仲の良い移動捜査課メンバーたちの様子が手に取るようにわかるスペシャルメイキング。ここでしか見ることのできない貴重映像に注目だ。