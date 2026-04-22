◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン

準備は整った。ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は栗東・ＣＷコースで半マイル追い。道中はキビキビした脚取りで駆け、ゴール前で軽く仕掛けられると素早い反応でトップスピードに乗った。推進力にあふれたフォームで５０秒９―１１秒３。友道調教師は「いい感じで追い切りができた。いい状態で使えると思う」と好仕上がりにうなずいた。

秘めていた能力がようやく顔を出してきた。預託当初からトレーナーが「何とかダービーに出走させたい」と期待をかけてきた素材。初勝利に３戦を要したが、前走のアザレア賞は残り２００メートルで先頭に立ち、並ぶ間もなく後続を突き放して高いポテンシャルを見せつけた。「ようやくこの馬の力を見せてくれた。一戦一戦、使いながら徐々に成長してくれている」と目を細める。

現在の出走馬決定賞金は１勝クラス勝ちの５００万円。目標とする大舞台へ駒を進めるために、是が非でもここで優先出走権を獲得しておきたい。「何とか権利を取ってダービーに」と繰り返す指揮官の言葉にも力が入る。勝負駆けで、世代の頂点を決める戦いへの切符をつかむ。（山本 理貴）