SKE48篠原京香、自身初ソログラビアでフレッシュ水着姿 ヘルシーなスタイル披露
アイドルグループ・SKE48の篠原京香が、30日発売の『BUBKA6月号』セブンネット版表紙(白夜書房)に登場。自身初となるソログラビアを披露した。
【アザーカット】透明感抜群なフレッシュグラビアを披露した篠原京香
巻中に掲載されたグラビアでは、表紙にも採用された爽やかな青ストライプの水着に加え、透け感のあるトップスと合わせたチューブトップ水着を披露。さらに、ストリートライクな衣装にも身を包み多彩な表情を見せている。
インタビューでは、大好きだという日本語ラップについて語ったほか、自身が初センターを務めた楽曲への思いやライブ活動での忘れられないエピソードを明かすなど、自身の現在地を語っている。
なお、本号通常版では表紙をコスプレイヤーのえなこが務めるほか、元NMB48の和田海佑の水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美×丸山ひなた、向井地美音×近藤沙樹の対談など多彩な企画が掲載されている。
【アザーカット】透明感抜群なフレッシュグラビアを披露した篠原京香
巻中に掲載されたグラビアでは、表紙にも採用された爽やかな青ストライプの水着に加え、透け感のあるトップスと合わせたチューブトップ水着を披露。さらに、ストリートライクな衣装にも身を包み多彩な表情を見せている。
インタビューでは、大好きだという日本語ラップについて語ったほか、自身が初センターを務めた楽曲への思いやライブ活動での忘れられないエピソードを明かすなど、自身の現在地を語っている。
なお、本号通常版では表紙をコスプレイヤーのえなこが務めるほか、元NMB48の和田海佑の水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美×丸山ひなた、向井地美音×近藤沙樹の対談など多彩な企画が掲載されている。