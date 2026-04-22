全長4.7mの新型「CLA」が今夏上陸決定！

メルセデス・ベンツの「CLA」は、2013年の初代登場以来、流麗なクーペフォルムを纏った「4ドアクーペ」という独自のジャンルを確立した人気モデルです。

3代目となる新型CLAは、新開発のモジュラーアーキテクチャ「MMA（メルセデス・ベンツ・モジュラー・アーキテクチャ）」を初採用。BEVと内燃機関の双方において、メルセデスの最新技術が惜しみなく投入されています。

【画像】超カッコイイ！ これが1.5リッター「直4」搭載の「“新型”4ドアクーペ」です！ 画像で見る（55枚）

ボディの拡大は新型の大きなトピックです。4ドアクーペのスリーサイズは全長4723mm×全幅1855mm×全高1468mm。これは、上位セグメントである現行型「Cクラス（W206型）」（全長4755mm×全幅1820mm×全高1435mm）と比較しても遜色のない、あるいは全幅においては上回るほどのサイズ感です。

ホイールベースも61mm延長された2790mmとなり、もはやコンパクトクラスの常識を覆す堂々たる体躯と、ゆとりのある室内空間を手に入れています。

今回日本初公開された内燃機関モデルは、効率を徹底して追求し新設計された1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。トランスミッション統合型の電動モーターとインバーターを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを採用しています。

なお、欧州仕様の最高出力は「CLA 180」が136馬力、「CLA 200」が163馬力、高出力版の「CLA 220」は190馬力を発揮。新開発の8速DCT（eDCT）との組み合わせにより、スムーズで力強い加速と優れた静粛性を実現しました。

一方で、BEV（電気自動車）モデルも圧倒的なスペックを誇ります。85.5kWhの大容量バッテリーを搭載し、リアアクスルには2速ギアボックスを装備。「CLA 250＋」クラスでは一回の充電で最大792km（欧州WLTPモード）という、驚異的な航続距離を実現しました。

また、4WDモデルの「CLA 350 4MATIC」では最高出力354馬力を発揮し、0-100km／h加速は4.9秒とスポーツカー顔負けの性能を披露します。

日本国内では、4ドアクーペに加え、ステーションワゴンの利便性を融合させた「CLAシューティングブレーク」も導入されます。こちらのボディサイズは全長4723mm×全幅1855mm×全高1469mm（欧州値）となっており、美しいルーフラインを保ちながら最大1295リットルの広大な荷室空間を確保しています。

インテリアのデザインも全面的に新しくなりました。新開発の独自OS「MB.OS」と「MBUXスーパースクリーン」を初採用。AI音声アシスタントやGoogle Mapデータとの連携、OTAアップデートにより、購入後も常に最新の状態に進化し続けます。

欧州での価格は、ハイブリッドモデルが4万6243ユーロ（約865万円 ※2026年4月下旬時点）から、BEVモデルが5万5858ユーロ（約1045万円）から。シューティングブレークは4万7611ユーロ（約891万円）からとアナウンスされています。

同日よりメルセデス・ベンツ公式サイトにて、オンラインでの購入相談受付が開始されました。今夏の正式発売に向け、詳細な導入スケジュールや仕様に興味がある場合は、最寄りの正規販売店へ問い合わせるのが良さそうです。

現行型Cクラス（W206型）に匹敵するサイズとSクラス並みの先進デジタル技術、そして圧倒的な電動性能を兼ね備えた新型CLA。輸入車市場の“大本命”としてさらなる期待が高まります。