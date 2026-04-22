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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が利回り9～10%を実現する仕組みを解説！『新築アパートを建てる際の具体的な手順を公開！』

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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、土地から新築アパートを建てる投資手法の実態を詳細に解説した。



一般的に新築アパートは利回りが低いとされるが、木村氏が提示したのは利回り9～10%という衝撃的な数値である。この実現メカニズムの鍵は、相場よりも安く建築することにある。「価値が上がったんじゃなくて、あなたが安く仕入れたというだけの話」という木村氏の指摘は、多くの投資家が誤解する含み益の本質を鮮明に浮かび上がらせた。



メリットは利回りと資産性の両立だけではない。新築であることで融資期間が35年程度に延びるため返済負担が軽くなり、修繕費が少なく済み、減価償却による税務上の優遇も受けられる。さらに間取りや設計の自由度が高く、入居付けもしやすいという実務的な優位性も存在する。



一方で、木村氏は実行上のハードルを包み隠さず示した。土地選定から完成まで1年以上かかり、その過程には数多くの判断ポイントが潜んでいる。特に指摘されたのが最大のリスクとなる建築会社の倒産である。安さを優先して業者を選んだ結果、着手金や中間金を支払った後に倒産し、資金が回収不能になるケースが現実に存在する。



融資面でも課題がある。土地決済と建物決済の二段階融資を嫌がる金融機関が多く、着手金・中間金を自己資金で用意できない投資家も少なくない。工期遅延により引越し繁忙期を逃せば、初年度の家賃収入が大幅に減る危険性も生じる。



これらの課題を理解した上で、木村氏が強調したのは「逆算思考」である。最大リスクを消す方法を先に確保し、融資の目処を立て、それから土地を探すという順序が、成功確率を高める。資産と収益の両立を実現するには、市場に潜む複数の落とし穴を事前に把握し、対応策を講じることが不可欠である。