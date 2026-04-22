かつて小学生漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍した俳優の前田航基が２２日に自身のインスタグラムを更新し、事務所「ＢＬＵＥ ＬＡＢＥＬ」に所属したことを発表した。

「ご報告」と題して投稿し「いつも応援頂きありがとうございます。この度、私前田航基はＢＬＵＥ ＬＡＢＥＬに所属させて頂く運びとなりました」と伝えた。

「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

前田はかつて、弟の前田旺志郎とともに小学生漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍。２００７年にはＭ―１グランプリで準決勝に進出した。前田はＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」「おかえりモネ」、映画「フィリピンパブ嬢の社会学」などの話題作に出演。弟の旺志郎とともに、今年３月末で所属事務所「松竹エンタテインメント」を退所した。

新たに所属する「ＢＬＵＥ ＬＡＢＥＬ」には、俳優の磯村勇斗や大東駿介、前原瑞樹らが所属している。事務所の公式サイトにも前田のページが作られ、所属したことが報告された。