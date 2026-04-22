金賞受賞の濃密な甘み！ ロト「シャトーブリアン焼き芋」

記事ポイント モンドセレクション2026で金賞を受賞した焼き芋「シャトーブリアン」の通販が本格スタート茨城県産紅はるかを半年ほど貯蔵し、炭火、オーブン、仕上げの三段階で焼き上げる製法ゴールデンウィークには名古屋と浜松で「芋フェス！」を開催予定 モンドセレクション2026で金賞を受賞した焼き芋「シャトーブリアン」の通販が本格スタート茨城県産紅はるかを半年ほど貯蔵し、炭火、オーブン、仕上げの三段階で焼き上げる製法ゴールデンウィークには名古屋と浜松で「芋フェス！」を開催予定

モンドセレクション2026で金賞を受賞した焼き芋「シャトーブリアン」の通信販売が本格的に始まります。

ロトが手がける商品で、茨城県産紅はるかを熟成させ、三段階で焼き上げる製法が特長です。

静岡県掛川市の事業所から、通年で全国へ届ける取り組みにも注目です。

ロト「シャトーブリアン焼き芋」





商品名：シャトーブリアン焼き芋内容量：1kg価格：3,500円（税込）原料：茨城県産紅はるか販売元：株式会社ロト所在地：静岡県掛川市大池524番地の3

ロトは、静岡県掛川市で訪問看護ステーションの運営や障がい者サービスの提供を行う企業です。

同社は多機能型事業所『るいいだ』で2021年7月から焼き芋事業を展開し、最上級の味を目指した商品開発を続けてきました。

「シャトーブリアン」は、焼き芋という素朴な食品を世界基準で評価してもらうためにモンドセレクション2026へ初出品し、金賞を受賞しています。

三段階の焼成





製法の核となるのは、炭火、オーブン、仕上げ焼きの三段階で火を入れる工程です。

特注したステンレス製の窯で炭火の高温短時間焼成を行い、焼き目と香りを付けた後、オーブンで再度焼き上げ、最後に仕上げ焼きを施します。

一般的な低温でじっくり焼く方法とは異なる工程によって、ねっとりしっとりとした食感と、スイートポテトのようななめらかな口当たりを目指しています。

熟成と選別





使用するのは、茨城県の農家2軒から仕入れた紅はるかです。

10月頃の収穫後に半年ほど貯蔵したさつまいもを事業所へ運び、自社の貯蔵庫で温度と湿度を保ちながらさらに熟成させます。

熟成期間中は毎週1回、箱からすべて取り出して選別し、天日干しも行うことで味を凝縮させているそうです。

1本ずつの水洗いやアルミホイルで包む作業、板の上に並べて余熱を取る工程は、利用者が担当しています。

イベント展開





イベント名：第6回芋フェス！IN名古屋開催日：4月25日、4月26日会場：名古屋オアシス21住所：名古屋市東区東桜1-11-1イベント名：第2回芋フェス！開催日：5月3日〜5月5日会場：NEOPASA浜松（下り）住所：浜松市浜名区都田町

ロトは焼き芋ファンの拡大を目指し、2023年4月から「芋フェス！」を開催しています。

現在は月2回のペースで、静岡、山梨、愛知など東海地方を中心に展開しており、全国から焼き芋や芋スイーツを扱う約20店舗が集まります。

ゴールデンウィーク期間中も名古屋と浜松で開催予定で、会場で焼き芋の魅力に触れられる機会になりそうです。

受賞と全国販売





モンドセレクション2026の金賞受賞を機に、試験的に行っていた通信販売も本格稼働します。

2026年3月には鈴木康友静岡県知事を訪問し、受賞結果を報告したとのことです。

秋冬のイメージが強い焼き芋を、通年で楽しめる商品として全国へ届けていく展開。

今後の広がりにも期待が高まります。

三段階の焼成と長期熟成によって仕上げる焼き芋は、素材選びから仕上げまで手間を重ねた一品です。

イベント展開と通販本格化の両輪で、焼き芋ファンをさらに広げていく動きも見逃せません。

金賞受賞をきっかけに注目を集める「シャトーブリアン焼き芋」の紹介でした。

よくある質問

Q. シャトーブリアン焼き芋の価格と内容量は？

A. 商品情報によると、シャトーブリアン焼き芋は茨城県産紅はるかを使用した1kg入りで、価格は3,500円（税込）です。

通信販売で全国の焼き芋ファンへ届ける体制が本格的に始まっています。

Q. シャトーブリアン焼き芋の特長は何ですか？

A. 炭火の高温短時間焼成、オーブン焼成、仕上げ焼きの三段階で火を入れる独自製法が特長です。

熟成と選別を重ねた紅はるかを使い、ねっとりしっとりとした食感を目指しています。

Q. 芋フェス！はどこで開催されますか？

A. ゴールデンウィーク期間中は、4月25日と26日に名古屋オアシス21、5月3日から5日にNEOPASA浜松（下り）で開催予定です。

東海地方を中心に月2回ペースで展開されています。

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