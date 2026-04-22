中学校の給食で わかめごはんに直径5mm角程度の金属片が混入【新潟・妙高市】
妙高市は、市立新井中学校の給食で提供された「わかめごはん」に異物が混入していたと発表しました。
妙高市によりますと、20日の給食時間中に2年の生徒がわかめごはんを食べたところ口の中に異物を感じて取り出し、給食終了後 担任に報告しました。異物は直径5mm角程度の鉄製とみられる破片で、この生徒とほかの生徒にケガや体調不良はないということです。
市の教育委員会では、異物が混入していたごはんを食べた生徒の保護者には同日説明と謝罪を行い、学校の保護者には説明の文書を配布したということです。
原材料や調理工程などを確認しましたが原因の特定には至っておらず、引き続き調査を行うとともに市内すべての保育園・こども園や小中学校、関連業者に調理施設の点検や再発防止について周知したということです。
妙高市によりますと、20日の給食時間中に2年の生徒がわかめごはんを食べたところ口の中に異物を感じて取り出し、給食終了後 担任に報告しました。異物は直径5mm角程度の鉄製とみられる破片で、この生徒とほかの生徒にケガや体調不良はないということです。
市の教育委員会では、異物が混入していたごはんを食べた生徒の保護者には同日説明と謝罪を行い、学校の保護者には説明の文書を配布したということです。
原材料や調理工程などを確認しましたが原因の特定には至っておらず、引き続き調査を行うとともに市内すべての保育園・こども園や小中学校、関連業者に調理施設の点検や再発防止について周知したということです。