£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤¹¡¼¤Ñ¡¼Í¥¾¡¤Á¤å¡¼¡¼¤ó¡ª¡×£Í£Ö¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬£²£²Æü¡¢£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤òÈ¯Çä¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¹¡¼¤Ñ¡¼Í¥¾¡¤Á¤å¡¼¡¼¤ó¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬£²£²Æü£²£°»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¡¢£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡×Âè£´¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¹¡¼¤Ñ¡¼Í¥¾¡¤Á¤å¡¼¡¼¤ó¡ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¿·¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¥½¥ó¥°¡Ö£È£Ï£Ô¡ª£Ó£Ã£Ï£Ï£Ð¡ª¡×¤¬¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡Ö¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡ª¡×¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£ÅÈ×¤Ë¤Ï¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¹¡¼¤Ñ¡¼Í¥¾¡¤Á¤å¡¼¡¼¤ó¡ª¡×¤Ï£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡×¤È¤¤¤¦Éü¾§¤µ¤ì¤ë³Ý¤±À¼¤¬ÆÃÄ§¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£